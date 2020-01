Borderlands 3: Die Änderungen des neuesten Hotfixes – Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage-Event hat einen Termin

Der Loot-Shooter „Borderlands 3“ hat am gestrigen Abend einen neuen Hotfix erhalten. Die zuständigen Entwickler von Gearbox Software haben auch die offiziellen Patchnotes veröffentlicht, die noch einmal verraten, welche Änderungen an den PlayStation 4-, Xbox One- und PC-Versionen vorgenommen wurden.

Demnach hat man einige kleinere Probleme behoben, die unter anderem mit FL4Ks Fähigkeiten bestanden. So konnte es vorkommen, dass „Rasender Angriff“ nicht den versprochenen Bonus für den Haustier-Schaden austeilte oder „Rakkstar“ nicht den Abklingzeit-Modifikator erhielt. Die konkreten Änderungen kann man den unten eingebundenen Patchnotes entnehmen.

Nachdem Gearbox Software das neue Event zur „Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage“ nicht mehr zum Jahresende bringen konnte, haben die Entwickler nun einen offiziellen Termin bekanntgegeben.

Mehr: Borderlands 3 – Details zu „Eliminierung in Maliwans Geheimanlage“

Demnach wird man vom 16. bis zum 30. Januar 2020 die angepasste Eliminierung spielen können, um sich weitere Beute zu verdienen. Das Event passt „Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage“ in der Hinsicht an, dass man es auch alleine spielen könnte. Bisher war die Herausforderung immer für einen Trupp von vier Spielern gedacht, aber so kann man sich die Belohnungen auch alleine sichern. Nach dem Abschluss des Events wird der ursprüngliche Schwierigkeitsgrad wiederhergestellt.

Die Änderungen des Hotfixes (9. Januar 2020)

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem FL4Ks Rasender Angriff manchmal nicht die erwarteten Boni für Haustier-Schaden

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem Rakkstar manchmal nicht den in der Beschreibung des Skills versprochenen Abklingzeit-Modifikator

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem die Gesamt-Waffenschild-Kapazität von Billiger Tipp manchmal nicht im Hinweis auf der Objektkarte erschien.

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem Arbalest der Dsiziplin manchmal nur mit Schilden spawnte.

Gesalbten-Enforcer

Wir haben ein Problem entdeckt, bei dem der Gesalbten-Enforcer durch seine Immunitäten manchmal schwieriger zu besiegen war als geplant. Wir haben seine Gesundheit vorläufig herabgesetzt, während wir das Problem weiter untersuchen und eine dauerhafte Lösung suchen.

Gesundheit für den Gesalbten-Enforcer vorläufig reduziert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Borderlands 3