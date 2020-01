Der dunkle Kristall – Ära des Widerstands: Neues Video stellt euch das Job-System vor

Auf Basis der gleichnamigen Netflix-Serie arbeiten die Entwickler von BonusXP Games aktuell an „Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands“.

Spielerisch haben wir es hierbei mit einem taktischen Rollenspiel für die Konsolen sowie den PC zu tun, das in Zusammenarbeit mit dem Publisher En Masse Entertainment veröffentlicht wird. Zum Abschluss der Woche zeigt sich „Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands“ heute in einem neuen Video. Dieses Mal dreht sich alles um das Job-System des Rollenspiels.

Ein Abstecher in die Welt von Thra

Genau wie in der Netflix-Serie führt euer Weg auch in der Videospiel-Adaption von „Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands“ in die Fantasy-Welt von Thra, wo spannende Abenteuer auf die Spieler warten sollen. Hierzulande wird das Taktik-Rollenspiel ab dem 4. Februar 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein. Die Macher von BonusXP Games zu ihrem neuen Werk:

Zum Thema: Der dunkle Kristall – Ära des Widerstands: Das Kampfsystem im neuen Video thematisiert

„Die mit Spannung erwartete Netflix-Serie The Dark Crystal: Age of Resistance Tatctics wird als taktisches Strategiespiel zum Leben erweckt. Spieler tauchen in die Fantasy-Welt von Thra ein, erleben die Ereignisse der Serie und viele weitere obendrein. Dabei stoßen sie auf noch nie dagewesene, spielbare Charaktere, Geschichten und Szenerien.“

