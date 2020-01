PS5: Veronica Rogers leitet künftig die Verkaufsstrategie und das Abonnementangebot

Wenige Monate vor der Markteinführung der PS5 konnte Sony mit Veronica Rogers eine Führungsperson verpflichten, die zuvor bei Dell und Microsoft beschäftigt war. Als Senior Vice President of Business Operations wird sie maßgeblich an der Markteinführung neuer Produkte beteiligt sein.

Sony Interactive Entertainment hat eine neue Führungsperson angeheuert. Dabei handelt es sich um Veronica Rogers, die in den Jahren zuvor bei Dell und Microsoft tätig war. In der PlayStation-Sparte wird sie fortan als Senior Vice President of Business Operations maßgeblich an der Einführung neuer Produkte mitwirken.

Die Neueinstellung ist ein Teil der Umstrukturierung von Sony Interactive Entertainment. Das Unternehmen möchte sich von der bisherigen regionalen Struktur hin zu einem „einheitlichen globalen System“ bewegen. Veronica Rogers wird dem Präsidenten und CEO Jim Ryan Bericht erstatten.

Hardware, PS Plus und mehr

Zu den Aufgaben von Rogers zählt die Leitung der Markteinführungsstrategie von PlayStation. Dazu zählt die Abwicklung des Vertriebs sowohl für physische als auch für digitale Produkte, was die wachsenden Abonnementservices wie PlayStation Plus und PlayStation Now mit einschließt.

Veronica Rogers tritt Sony Interactive Entertainment nach fast 20 Jahren Tätigkeit bei Dell und Microsoft bei, wo sie an der Geschäftsentwicklung, der strategischen Planung und an den Vertriebsaktivitäten mitwirkte.

„Die Marke PlayStation zählt zu den beliebtesten der Welt. Und ich freue mich, einem Unternehmen beizutreten, das eine so leidenschaftliche Community, eine legendäre Geschichte und ein fantastisches Führungsteam hat“, so Rogers in der heutigen Erklärung. „Meine Erfahrung mit der Führung globaler Vertriebsorganisationen wird dazu beitragen, das PlayStation-Geschäft zu übertreffen und den Fans auf der ganzen Welt die besten Spielerlebnisse zu bieten.“

Ryan fügte hinzu: „Sie wird eine entscheidende Rolle bei der Skalierung des Geschäfts spielen. Ich bin begeistert, dass sie ihr Fachwissen in die PlayStation-Familie eingebracht hat.“

+++ PS5 vs. Xbox Series X: Ex-Xbox-Manager Mike Ybarra würde eher zu Sony Konsole greifen +++

PlayStation ist weiterhin bestrebt, das Senior-Team vor dem Start der PlayStation 5 zu stärken. Im Zuge der Umstrukturierung wurde Hermen Hulst im vergangenen Jahr zum neuen Leiter der Worldwide Studios ernannt. Shuhei Yoshida übernahm die Position des Leiters der Indies-Initiativen.

Ryan betonte im vergangenen Jahr, dass die Globalisierung von PlayStation für den künftigen Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sei, da das Unternehmen so die Entscheidungsfindung rationalisieren und das Marketing effizienter gestalten könne.

