Temtem: Eine würdige Pokémon-Alternative? Frisches Gameplay aus dem Online-Rollenspiel

Mit "Temtem" entsteht derzeit ein Online-Rollenspiel, das sich thematisch wie spielerisch mehr als offensichtlich an der bekannten "Pokémon"-Reihe orientiert. Zum Abschluss der Woche zeigt sich das Fantasy-Abenteuer in einem neuen Gameplay-Video.

Trotz der kommerziellen Erfolge, die die „Pokémon“-Reihe in den vergangenen Jahren weiter feierte, mussten sich die Entwickler von Game Freak zuletzt immer wieder den Vorwurf gelassen lassen, dass die Serie in verschiedenen Bereichen einiges an Potential verschenkt.

Vor allem die alles andere als umfangreichen Online-Mehrspieler-Optionen der „Pokémon“-Abenteuer rückten immer wieder ins Visier der Kritiker. Hier möchten der Publisher Humble Bundle und der Entwickler Crema mit ihrem neuen Projekt „Temtem“, das sich heute in einem umfangreichen Gameplay-Video zeigt, ansetzen.

Der Early-Access-Start erfolgt in Kürze

Neben einer klassischen Kampagne, wie ihr sie aus den „Pokémon“-Spielen kennt, wird „Temtem“ eine umfangreiche Online-Komponente umfassen. Diese wird es den Spielern ermöglichen, sich in einer Online-Welt zu bewegen und in dieser mit anderen Spielern zu kommunizieren oder gegen sie anzutreten. Auch kooperative Quests, die ihr zusammen mit Freunden bestreitet, warten in der Online-Welt von „Temtem“.

Zu Beginn der Kampagne habt ihr die Wahl zwischen den drei Startern Crystle, Smazee und Houchic. Anschließend führt euer Weg in eine Welt, die sich aus sechs unterschiedlichen Inseln zusammensetzt. Eure Aufgabe besteht darin, den bösen Belsoto-Clan in die Schranken zu weisen und dessen finstere Pläne zu durchkreuzen.

„Temtem“ startet auf dem PC am 21. Januar 2020 in den Early-Access. Die finale Version des Rollenspiels wird für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

