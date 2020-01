Batman: Neuer Titel laut Insider ein Next-Gen-Titel, der die Spieler überraschen soll

Nachdem von offizieller Seite bestätigt wurde, dass die Entwickler von WB Games Montreal an zwei neuen Projekten auf Basis von DC Comics-Marken arbeiten, hielt sich zuletzt hartnäckig das Gerücht, dass einer der Titel den Namen „Batman: Arkham Legacy“ tragen wird.

Ergänzend zu diesen Gerüchten meldete sich ein vermeintlicher Insider namens „KC Walsh“ zu Wort, der weitere Details zum kommenden „Batman“-Projekt in Erfahrung gebracht haben möchte. Laut „KC Walsh“ sei noch unklar, ob wir es hier mit einem Nachfolger zu „Batman: Arkham Origins“ oder „Batman: Arkham Knight“ zu tun haben. Fest stehe bisher nur, dass die Macher von WB Games Montreal die Spieler überraschen möchten.

Naht die offizielle Ankündigung?

Weiter führte „KC Walsh“ aus, dass das neue „Batman“, das laut „KC Walsh“ nicht unter dem Namen „Arkham Legacy“ ins Rennen geschickt wird, in erster Linie für die neue Konsolen-Generation in Form der Xbox Series X beziehungsweise der PlayStation 5 entwickelt wird. Ob auch die Xbox One sowie die PlayStation 4 mit einer Umsetzung des neuen „Batman“-Titels versorgt werden sollen, bleibt demnach abzuwarten. Selbiges gilt für die Tatsache, wann im Endeffekt mit der offiziellen Enthüllung des Projekts zu rechnen ist.

Zuletzt bedachten uns WB Games Montreal und Warner Bros. Interactive zumindest mit einem kleinen Teaser, der darauf hindeuten könnte, dass die offizielle Vorstellung des neuen „Batman“-Titels im Laufe der kommenden Monate erfolgt. Zumal die Spieler langsam aber sicher ungeduldig werden und ihrem Unmut zuletzt auch immer wieder Luft machten.

