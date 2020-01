Persona 5 Scramble: Atlus präsentiert die animierte Eröffnungssequenz

Das Action-Rollenspiel "Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers" hat eine animierte Eröffnungssequenz erhalten, die wir bereits vorab der Veröffentlichung betrachten dürfen. Wann das Abenteuer in Europa erscheint, ist weiterhin nicht bekannt.

Bereits in der vergangenen Woche berichteten wir von dem Action-Rollenspiel „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“, das sich bei Omega Force für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch in Entwicklung befindet. Nachdem man uns zu dem Zeitpunkt einen zweiten Gameplay-Trailer präsentierte, bekommen wir heute auch die animierte Eröffnungssequenz zu Gesicht.

Überstunden für die Phantom Thieves

Wie man es von der „Persona“-Reihe gewohnt ist, wird auch in „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ eine stilvolle Sequenz abgespielt, die die verschiedenen Charaktere vorstellt und von einem eingängigen Song untermalt wird. Somit kann man noch einmal einen Blick auf die Phantom Thieves werfen, die in dem neuen Action-Rollenspiel Tokio verlassen und in ihren Sommerferien quer durch Japan reisen, um mysteriöse Phänomene zu untersuchen.

In ganz Japan treiben die Schatten ihr Unwesen und übernehmen die Herzen der Erwachsenen, die von der Gesellschaft verdunkelt wurden. Um die Menschen zu retten, werden die Phantom Thieves einmal mehr die Herzen stehlen. Dafür werden alle Phantom Thieves mit Ausnahme des Navigators spielbar sein. Sie haben allesamt eigene Fähigkeiten zu bieten und können auch ihre eigenen Personas in Echtzeit beschwören, um die Massen an Schatten und Dämonen in die Flucht zu schlagen.

„Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ erscheint bereits am 20. Februar 2020 für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch im japanischen Handel. Wann hiesige Spieler in den Genuss des Action-Rollenspiels kommen werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings wird Atlus am 30. März 2020 endlich „Persona 5 Royal“ für die PlayStation 4 in Europa veröffentlichen. Somit sollten Fans der Reihe genügend zu tun haben, um die Zeit bis zu „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ zu überbrücken.



