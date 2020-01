+++ PlayStation Plus: Preis deutlich reduziert – Jahresabo im Angebot +++

Bei Amazon wurde der Preis von PlayStation Plus reduziert. Die Jahresmitgliedschaft erhaltet ihr momentan für weniger als 45 Euro. Unklar ist, wie lange das Angebot gilt, sodass eine zügige Bestellung nicht schaden kann.

Nachdem vor mehr als zwei Jahren der Preis von PlayStation Plus um zehn Euro auf rund 60 Euro angehoben, warten viele Spieler regelmäßig auf besondere Angebote. Und passend zum Start in das neue Jahr kann eine solche Preissenkung in Anspruch genommen werden.

Beim Versandriesen Amazon erhaltet ihr PlayStation Plus momentan zum Preis von nur 44,99 Euro. Damit spart ihr etwa 15 Euro gegenüber dem sonst regulären Preis des Premiumdienstes.

PlayStation Plus: Jahresabo für 44,99 Euro

Das Angebot findet ihr außerdem bei Saturn und Media Markt.

PlayStation Plus bietet den Kunden einige Vorteile. Inbegriffen ist die Möglichkeit, auf der PS4 die Online- und Multiplayer-Features zahlreicher Spiele zu nutzen. Zu den weiteren Feature zählen der Zugriff auf 100 GB Cloudspeicher für Speicherdaten, zusätzliche Rabatte, exklusive Betas und Demos.

+++ PS Plus: Im Januar 2020 mit vier Spielen – Das ist dabei +++

Nicht zu vergessen ist die PS Plus-Spielesammlung: Im Januar 2020 erhalten Abonnenten beispielsweise die PS4-Spiele „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ sowie den „Goat Simulator“.

Der PS Plus-Support für PS3 und PS Vita wurde hingegen vor einigen Monaten eingestellt. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

