Bloodborne: Bosskampf und mehr – Modder stoßen auf entfernte Inhalte zu den Loran Clerics

Allem Anschein nach sollten die Loran Clerics mit deutlich mehr Inhalten in der finalen Version des Action-Rollenspiels "Bloodborne" vertreten sein. Darunter mit einem Bosskampf. Auf die entsprechenden Hinweise stießen Modder im Quellcode des Titels.

In der Vergangenheit setzten sich die Spieler immer wieder für einen Nachfolger zum Action-Rollenspiel „Bloodborne“ ein.

Ausreichend Inhalte und Themen scheinen zumindest vorhanden zu sein. So stießen Modder im Quellcode von „Bloodborne“ beispielsweise auf den Hinweis, dass die sogenannten Loran Clerics ursprünglich deutlich prominenter im Spiel vertreten sein sollten. In der finalen Version von „Bloodborne“ stießen die Spieler in den Loran Chalice Dungeons auf die geheimnisvollen Wesen.

Video liefert Eindrücke aus dem geplanten Bosskampf

Weitere Details zur Hintergrundgeschichte der Loran Clerics bot die finale Version von „Bloodborne“ leider nicht. Laut entsprechenden Hinweisen im Quellcode sollten die Loran Clerics ursprünglich aber wohl weitere Bereiche des Fantasy-Abenteuers unsicher machen. Darunter die Forbidden Woods, den Old Yharnam oder die Upper Cathedral Ward. Des Weiteren ist von einem Bosskampf die Rede.

Auf Basis der Daten, auf die die Modder im Quellcode stießen, gelang es ihnen, den besagten Bosskampf zu rekonstruieren. Wie ein Video, das den Bosskampf zeigt, verdeutlicht, wurde dieser von From Software nie fertig gestellt und lässt daher die wichtigsten Gameplay-Elemente vermissen.

Ob und in wie weit die Inhalte zu den Loran Clerics in einem möglichen Nachfolger aufgegriffen werden könnten, ist weiterhin unklar. Eine offizielle Ankündigung eines „Bloodborne 2“ lässt trotz aller Spekulationen der letzten Monate nämlich weiter auf sich warten.

