Final Fantasy VII Remake: Die Veröffentlichung wurde um einige Wochen verschoben

Square Enix hat eine schlechte Nachricht für alle PlayStation 4-Spieler, die mit Hochspannung auf die Veröffentlichung des Japano-Rollenspiels „Final Fantasy VII Remake“ warten. Die Neuauflage des Klassikers wird nicht mehr am 3. März 2020 in den weltweiten Handel kommen.

Mehr Zeit für den Feinschliff

Stattdessen hat sich Square Enix für eine Verschiebung des Erscheinungstermins auf den 10. April 2020 entschieden. Der verantwortliche Producer Yoshinori Kitase hat auch eine Nachricht an die Fans hinterlassen:

„Wir wissen, dass sich so viele von euch auf die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake freuen und geduldig darauf warten, zu erleben, an was wir gearbeitet haben. Um sicherzustellen, dass wir ein Spiel abliefern, das mit unserer Vision übereinstimmt und die Qualität bietet, die unsere wartenden Fans verdienen, haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung auf den 10. April 2020 zu verschieben.

Wir treffen diese schwierige Entscheidung, um uns selbst einige zusätzliche Wochen zu geben, um den finalen Feinschliff am Spiel vorzunehmen und euch mit der bestmöglichen Erfahrung zu versorgen. Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams bei jedem entschuldigen, da ich weiß, dass dies bedeutet, dass ihr etwas länger auf das Spiel warten müsst.

Danke für eure Geduld und die weitere Unterstützung.“

Mehr: Final Fantasy VII Remake – Neue Details zu mehreren Charakteren und Umgebungen enthüllt – Keyarts und Screenshots veröffentlicht

Mit „Final Fantasy VII Remake“ werden die Spieler ein weiteres Mal die Geschichte rund um Cloud Strife, Aerith Gainsborough, Tifa Lockhart und weiteren bekannten Charakteren erleben, die sich gegen die fiesen Machenschaften der Shinra Corporation stellen. Dabei bieten die Entwickler zunächst einen Fokus auf die Geschehnisse in der Stadt Midgar. Die restliche Handlung, die man bereits aus dem Original kennt, soll in weiteren Spielen umgesetzt werden.

Weitere Nachrichten zu Final Fantasy VII Remake

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake