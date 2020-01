Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack: Launch-Trailer zur frisch veröffentlichen Rollenspiel-Sammlung

Koei Tecmo und Gust haben das „Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack“ auf der PlayStation 4, der Nintendo Switch und dem PC (via Steam) veröffentlicht. Mit der Sammlung erhalten die Fans drei Spiele in einem Paket. Dabei handelt es sich um „Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX“, „Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX“ und „Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX“.

Mit „Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX“ reisen die Spieler in das Land der Dämmerung. Der sich verschlechternde Kontinent war einst durch die Kräfte der Alchemie der Höhepunkt des Wohlstands, wobei die junge Kräuterkennerin Ayesha Altugle auf Reise geht, um die Geheimnisse der Alchemie und der leuchtenden Blumen zu lernen. Zudem muss sie die verschwundene Schwester Nio zurückbringen.

Vier Jahre nach Ayeshas Reise wird man auch die Geschichte von „Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX“ erleben können. Dabei stehen die Alchemistin Escha Maliers und der Alchemist Logix ‚Logy‘ Fiscarios im Mittelpunkt des Geschehens. Sie machen sich auf die Suche nach dem Geheimnis der Abenddämmerung.

Mehr: Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – Die Rollenspiel-Sammlung im neuen Trailer vorgestellt

Zum letzten Teil heißt es von offizieller Seite: „Der dritte und letzte Eintrag in der Trilogie, Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX, findet sechs Jahre nach dem Abenteuer von Escha & Logy statt. Der Titel stellt Shallistera Argo, ein junges Mädchen, das mit einer Mission belastet ist, und Shallotte Elminus, ein Mädchen, das sich mit Shallistera anfreundet, aber versteckte Ambitionen hat, vor.“

In der Trilogie sind zahlreiche DLCs enthalten, die auch zusätzliche Kampfcharaktere, Bosse und Dungeons, Szenarien, Kostüme und mehr enthalten. Zudem wurden grafische sowie spielerische Verbesserungen vorgenommen.



