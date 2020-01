Borderlands 3: Farm-Fieber-Event angekündigt – Termin & Details

Unter dem Namen "Farm-Fieber" wird in dieser Woche ein neues Event in "Borderlands 3" an den Start gebracht. Wir verraten euch, was es mit diesem im Detail auf sich hat.

Wie die Entwickler von Gearbox Software bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des Rollenspiel-Shooters „Borderlands 3“ noch in dieser Woche auf ein neues Event freuen.

Dieses trägt den Namen „Farm-Fieber“ und wird am morgigen Donnerstag, den 16. Januar 2020 um 18 Uhr unserer Zeit an den Start gebracht. Offiziellen Angaben zufolge erhalten die Spieler in den kommenden zwei Wochen einen zusätzlichen Anreiz, um bestimmte Gegner zu „farmen“. Zusätzlich zu den normalen Belohnungen wartet im Rahmen des neuen Events exklusiver Loot.

Exklusiver Loot und seltene Spawn-Gegner

Das gilt für wiederholbare Bosse aus der Haupt-Story-Kampagne, die Prüfungsgelände, Arenen im Ring des Gemetzels und Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage, für Gegner bei seltenen Spawns und Hammerlock-Jagden sowie Gelegenheitsziele. Die Gegner lassen im Zuge des „Farm-Fieber“-Events mit größerer Wahrscheinlichkeit legendäre Gegenstände fallen.

Zum Thema: Borderlands 3: „Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage“-Event aufgrund technischer Probleme verschoben

Seltene Spawn-Gegner erscheinen für die Dauer des Events häufiger, was euch die Möglichkeit bietet, eure selbst gesteckten Ziele zu erfüllen. Falls ihr also noch auf der Suche nach den begehrtesten legendären Beutelieferungen und Gesalbten-Objekte in Borderlands 3 sein solltet, wird euch mit dem neuesten Event die perfekte Möglichkeit geboten, euch die legendäre Beute zu sichern.

„Borderlands 3“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Borderlands (Offizielle Website)

