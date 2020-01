Dragon Ball Kakarot: Launch-Trailer stimmt auf die Veröffentlichung am Freitag ein

Zu "Dragon Ball Kakarot" wurde der offizielle Launch-Trailer veröffentlicht, der euch auf die Veröffentlichung des Bandai Namco-Titels am kommenden Freitag einstimmt.

Bandai Namco hat zu „Dragon Ball Kakarot“ den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, der einige Einblicke in den am Freitag erscheinenden Titel gewährt. Der Titel konfrontiert euch mit der Geschichte ab dem Eintreffen von Radditz, Son-Gokus Bruder, bis hin zum finalen Kampf mit Boo.

„Neben Not und Rivalität steht vor allem die Freundschaft im Mittelpunkt der Story von Dragon Ball Z und wird auch bei Dragon Ball Z: Kakarot das Geschehen bestimmen“, so Bandai Namco Entertainment in der heutigen Pressemeldung.

Erste Updates veröffentlicht

In dieser Woche wurden bereits die ersten Updates für „Dragon Ball Z Kakarot“ veröffentlicht. Sie heben den Titel auf die Version 1.03 an. Welche Änderungen damit vorgenommen wurden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

„Dragon Ball Z Kakarot“ wird am 17. Januar 2020 für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt kommen. Für einen Durchgang der Kampagne benötigt ihr zwischen 35 und 40 Stunden, wie wir kürzlich berichteten. Weitere Meldungen zu „Dragon Ball Z Kakarot“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

