The Witcher: Erster Teaser zum Schauplatz der zweiten Netflix-Staffel?

Im Laufe der Woche erreichte uns bereits der Hinweis, dass die Arbeiten an der zweiten Staffel der Netflix-Serie zu "The Witcher" in Kürze anlaufen sollen. Via Instagram lieferte uns Director Stephen Surjik einen Hinweis auf den möglichen Schauplatz der zweiten Staffel.

Bereits vor dem Start der ersten Staffel zur Netflix-Serie von „The Witcher“ wurde von offizieller Seite bestätigt, dass sich die Fans der Reihe auf eine zweite Staffel freuen dürfen.

Ergänzend dazu meldete sich vor wenigen Tagen Henry Cavill, der in der Netflix-Serie zu „The Witcher“ den Hexer Geralt von Riva verkörpert, zu Wort. In einer kurzen Mitteilung wies Cavill darauf hin, dass er sich aktuell auf die Arbeiten an der zweiten Staffel vorbereitet. Oder anders ausgedrückt: Die Dreharbeiten an der zweiten Staffel könnten schon in Kürze anlaufen.

Die Küste Schottlands als Schauplatz der zweiten Staffel?

Unter Umständen lieferte uns Director Stephen Surjik über Instagram einen ersten Teaser zum Schauplatz der zweiten Staffel. Wie Surjik zu verstehen gab, befindet sich das Team derzeit auf der Suche nach geeigneten Drehorten und suchte dafür unter anderem die Küste Schottlands auf. Darunter die sogenannte Isle of Skye, auf der in der Vergangenheit immer wieder Filme gedreht wurden.

Einen Schnappschuss des potentiellen Schauplatzes veröffentlichte Surjik auf seinem Instagram-Profil. All zu viele Details zur zweiten Staffel von „The Witcher“ wurden bisher nicht genannt. Fest steht lediglich, dass dieses Mal die Geschichte von Ciri in den Mittelpunkt rücken wird.

Zudem gilt als unwahrscheinlich, dass die zweite Staffel noch in diesem Jahr an den Start gebracht wird. Als realistischer gilt ein Start im Jahr 2021.

