Cyberpunk 2077: Release des Rollenspiels verschiebt sich um mehrere Monate

In den vergangenen Monaten arbeiteten die „The Witcher“-Macher von CD Projekt fieberhaft an der Fertigstellung des ambitionierten Rollenspiels „Cyberpunk 2077“.

Nachdem in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass es sich bei „Cyberpunk 2077“ um eines der umfangreichsten Spiele des Jahres handeln soll, scheint dieses Vorhaben nun seinen Tribut zu fordern. Wie CD Projekt in einer aktuellen Stellungnahme einräumte, wird aus dem geplanten Release im April nichts. Stattdessen benötigt „Cyberpunk 2077“ noch etwas mehr Entwicklungszeit und ist nun für einen Release am 17. September 2020 vorgesehen.

Rollenspiel-Abenteuer bereits komplett spielbar

In der offiziellen Stellungnahme von CD Projekt heißt es, dass sich „Cyberpunk 2077“ in einem Stadium befindet, in dem sämtliche Inhalte den Weg ins Spiel fanden. Gleichzeitig ist es bereits möglich, das Rollenspiel von Anfang an bis Ende zu spielen. Allerdings haben die Entwickler von CD Projekt noch einiges an Arbeit vor sich, da Night City, die Spielwelt von „Cyberpunk 2077“, „voll von Inhalten und spannenden Geschichten“ ist.

Um für einen möglichst fehlerfreien Release zu sorgen, benötigt CD Projekt noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff sowie das Aufspüren und die Behebung von Bugs. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um mit „Cyberpunk 2077“ nicht weniger als das würdige Ende der langsam aber sicher ausklingenden Konsolen-Generation abzuliefern.

Weitere Status-Updates zu „Cyberpunk 2077“ werden laut CD Projekt in den kommenden Monaten folgen.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

