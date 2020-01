Overwatch: Neujahrs-Event angekündigt – Trailer sorgt für Diskussionen

In „Overwatch“ wird in wenigen Stunden das sogenannte Neujahrs-Event starten. Darauf macht Blizzard mit einem Video aufmerksam, das auf Twitter veröffentlicht wurde.

Wirklich viele Informationen drangen zum neuen Event bislang nicht ans Tageslicht. Es heißt lediglich, dass das Neujahrsfest in „Overwatch“ am 16. Januar 2020 starten und bis zum 5. Februar 2020 laufen wird. Darauf zugreifen können Spieler auf allen Plattformen, für die „Overwatch“ veröffentlicht wurde.

Während die Details noch ausstehen, können im Zuge des Events verschiedene Skins, Emotes, spezielle Modi und ähnliche Dinge erwartet werden. Die etwas informativere Ankündigung mit weiteren Details dürfte in den kommenden Stunden folgen.

Himmelslaternen sorgen für Diskussionen

Den von Blizzard Entertainment veröffentlichten Twitter-Teaser könnt ihr euch weiter unten anschauen. Er sorgte nach der Veröffentlichung für Diskussionen. Zwar passen die gezeigten Himmelslaternen zum asiatischen Setting, allerdings sorgten sie hierzulande trotz des weitreichenden Verbotes mutmaßlich für den Tod zahlreicher Affen, die bei einem Brand in Krefeld starben.

Ein User schreibt beispielsweise: „[Es ist] jetzt nicht gerade die allerbeste Werbung, in Deutschland mit Himmelslaternen zu werben, nachdem ein Zoohaus wegen so einer Laterne abgebrannt ist.“ Doch nicht alle Follower vertreten diese Meinung. Auch heißt es: „In asiatischen Ländern sind Himmelslaternen weit verbreitet. Weil in Deutschland einmal was passiert ist, muss Overwatch doch nicht den Trailer ändern.“

Sobald weitere Details zum Neujahrs-Event von „Overwatch“ folgen, lassen wir es euch wissen. Nachfolgend seht ihr den erwähnten Trailer:

Läutet das Jahr der 🐀!

Die Festlichkeiten zum Neujahrsevent von Overwatch beginnen heute! pic.twitter.com/ldTb3wHhpP — Overwatch (@OverwatchDE) 16. Januar 2020

