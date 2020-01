Warhammer Vermintide 2: Winds of Magic-DLC für PS4 veröffentlicht

Für PC und Xbox One steht die „Winds of Magic“-Erweiterung von „Warhammer: Vermintide 2“ schon seit längerer Zeit zum Download bereit. Aber auch PS4-Spieler können ab sofort in die neue Herausforderung einsteigen. Darauf machen die Entwickler auf der offiziellen Seite aufmerksam.

Kaufen könnt ihr die Erweiterung zum Preis von 19,99 Euro. Seid ihr noch nicht im Besitz von „Warhammer: Vermintide 2“, dann dürft ihr zum sogenannten „Warhammer: Vermintide 2 – Winds of Magic-Paket“ greifen. Es umfasst neben dem neuen Addon das Basisspiel. 39,99 Euro werden beim Kauf fällig.

Die für „Warhammer: Vermintide 2“ entwickelte „Winds of Magic“-Erweiterung bringt eine feindliche Fraktion und neue Herausforderungen das Spiel. „Ein Meteor stürzt in Reikland ab, Tiermenschen steigen aus den Tiefen des Reikwaldes empor und stürmen zum Epizentrum, um ihn als Herdenstein zu beanspruchen. Es liegt an den fünf Helden, sie aufzuhalten, bevor ein schreckliches Desaster das Imperium heimsucht“, so die Macher.

Features von Warhammer: Vermintide 2 – Winds of Magic

Neue feindliche Fraktion: Tiermenschen

Neuer höherer Schwierigkeitsgrad

Erhöhte Level-Obergrenze

Neues Fortschrittssystem

5 neue Waffen

Neuer Abenteuer-Level

Neuer Spielmodus

„Warhammer: Vermintide 2“ wurde für Konsolen und PC veröffentlicht. Der Launch für PS4 und Xbox One erfolgte am 18. Dezember 2018. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Warhammer: Vermintide 2“-Übersicht.

