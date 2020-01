Dragon Ball FighterZ: Goku (Ultra Instinct) ist der nächste DLC-Kämpfer

Bandai Namco Entertainment und die zuständigen Entwickler von Arc System Works haben einen weiteren DLC-Kämpfer für „Dragon Ball FighterZ“ angekündigt. Demnach wird Goku (Ultra Instinct) als nächster Kämpfer in das Spiel kommen.

Allerdings möchten die Entwickler erst im Rahmen der „Dragon Ball FighterZ World Tour Finals 2019 – 2020“ konkrete Details nennen. Diese werden am 8. und 9. Februar 2020 in Paris stattfinden. Dementsprechend werden wir euch in wenigen Wochen noch einmal auf den aktuellen Stand bringen.

In „Dragon Ball FighterZ“ stehen bereits zahlreiche Kämpfer aus dem bekanten Anime zur Verfügung und in den letzten Jahren hatten die Verantwortlichen den Kader noch weiter aufgestockt, indem auch Charaktere aus „Dragon Ball Super“ hinzugefügt wurden. Inwieweit das Kampfspiel im nächsten Jahr weiterhin unterstützt wird, ist noch nicht bekannt. Die Frage, die sich stellt, ist nur, ob eine weitere Version von Goku oder auch Vegeta ausreicht, um die Spieler tatsächlich zufriedenzustellen.

„Dragon Ball FighterZ“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC im weltweiten Handel erhältlich.

Quelle: Gematsu

