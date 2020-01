One Punch Man – A Hero Nobody Knows: Drei weitere Charaktere bestätigt

Das Kampfspiel "One Punch Man: A Hero Nobody Knows" hat drei weitere bestätigte Charaktere erhalten. Ende Februar wird der Titel für die Konsolen und den PC im Handel erscheinen.

Die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment haben in der aktuellen Ausgabe der japanischen V-Jump weitere Informationen zum kommenden Kampfspiel „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ enthüllt.

Saitama bekommt noch mehr Konkurrenz

Demnach werden Child Emperor, Sweet Mask sowie Spring Mustachio als weitere Kämpfer in „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ zur Verfügung stehen. Diese erweitern die Riege an Kämpfern rund um Saitama, Genos, Hellish Blizzard, Speed-o‘-Sound Sonic, Mumen Rider und Co.

In „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ werden die Spieler mit einem Team bestehend aus drei Kämpfern in die Schlacht ziehen, um ein anderes Team niederzustrecken. Da Saitama all seine Gegner mit einem einzigen Schlag niederstreckt, haben die zuständigen Entwickler von Spike Chunsoft eine neue Mechanik eingebaut, die sie „Hero Arrival System“ nennen. Dazu heißt es von offizieller Seite:

„Um Saitama auswählen zu können, müssen sie zuerst zwei andere Kämpfer aussuchen. Wenn der Kampf beginnt, muss Saitamas Team bis zu seiner Ankunft überleben, trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit. Kombos oder perfekt getimte Guards reduzieren die Zeit auf der Uhr. Wenn der Glatzen-Umhang Meister endlich dem Kampf beitritt, sollte ein Schlag reichen, um jede Situation zu regeln!“

„One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ erscheint am 28. Februar 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC.

