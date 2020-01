US-Charts: Call of Duty, wohin das Auge blickt – Die meistverkauften Spiele des letzten Jahrzehnts

Ergänzend zum Start in das Videospieljahr 2020 veröffentlichte die NPD Group eine Liste mit den erfolgreichsten Spielen, die im vergangenen Jahrzehnt in den USA veröffentlicht wurden. Dominiert wird die Liste wenig überraschend von der "Call of Duty"-Reihe.

Mit 2020 dürfte uns allen ein ereignisreiches Videospieljahr ins Haus stehen. So warten nicht nur die beiden Next-Generation-Konsolen in Form der Xbox Series X sowie der PS5 auf ihre Enthüllung beziehungsweise ihre Veröffentlichung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Darüber hinaus stehen uns diverse Blockbuster vom Schlage eines „Cyberpunk 2077“ ins Haus. Die Marktforscher der NPD Group nutzten den Start in das neue Jahrzehnt, um noch einmal zurückzublicken und eine Liste mit den erfolgreichsten Titeln zu veröffentlichen, die in den USA zwischen 2010 und 2019 erschienen. So viel vorweg: Mit großen Überraschungen solltet ihr nicht rechnen.

Den Platz an der Spitze sicherte sich beispielsweise Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“, der für die PS3, die PS4, die Xbox 360, die Xbox One und den PC erhältlich ist. Vor wenigen Wochen erreichte „GTA 5“ bereits den nächsten beeindruckenden Meilenstein und verkaufte sich weltweit mehr als 100 Millionen Mal.

Dominiert wird die Liste allerdings von Activision Blizzards „Call of Duty“-Reihe, die gleich sieben Ableger in den Top 10 platzieren konnte. Am besten schlug sich dabei „Call of Duty: Black Ops“ aus dem Jahre 2010, das hinter „GTA 5“ auf dem zweiten Platz landete. Gefolgt von „Call of Duty: Black Ops 2“ und „Call of Duty: Modern Warfare 3“.

Anbei die kompletten Top 10.

USA: Die erfolgreichsten Spiele des Jahrzehnts (2010 – 2019)

Grand Theft Auto 5 (Take-Two Interactive) Call of Duty: Black Ops (Activision Blizzard) Call of Duty: Black Ops 2 (Activision Blizzard) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Call of Duty: Black Ops 3 (Activision Blizzard) Call of Duty: Ghosts (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive) Call of Duty: WW2 (Activision Blizzard) Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard) Minecraft (Microsoft)

