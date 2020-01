Top 10: Diese zehn Spiele müsst ihr 2020 zocken

„Resident Evil 3“, „The Last of Us 2“ und „Cyberpunk 2077“: Nicht nur die Playstation 5 wirft bereits ihren großen Schatten voraus, es warten auch jede Menge Hochkaräter im neuen Jahr auf euch. Wir verraten zehn Titel, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet!

Das Jahr 2020 bedeutet einen Umbruch. Denn es gibt die Wachablösung: Die Ende November 2013 veröffentlichte Playstation 4 tritt in den Hintergrund und stattdessen übernimmt der Nachfolger, die Playstation 5, die Bühne. Die Playstation 4 befindet sich also auf den letzten Metern, doch erfahrungsgemäß bedeutet das auch, dass noch einige große Hits auf uns warten.

Nach dem bisweilen durchwachsenen 2019 könnte 2020 somit dank einiger Großprojekte wie dem kürzlich verschobenen „Cyberpunk 2077“, „Resident Evil 3“ oder „The Last of Us Part 2“ zu einem Bombenjahr für Playstation-Fans werden. Grund genug, einen Blick auf zehn knackige Top-Spiele zu werfen, die in den kommenden zwölf Monaten auf den Markt kommen werden.

Resident Evil 3

Erscheinungstermin: 03. April 2020

Genre: Survival-Horror

Mit dem Remake von „Resident Evil 2“ präsentierte Capcom im vergangenen Jahr eines der besten Spiele überhaupt. Mit „Resident Evil 3“ soll dies nicht anders werden! Mit frischer Grafik, dezent angepasstem Gameplay und ganz viel Horror-Atmosphäre möchte sich das Action-Adventure – nach dem Original-Release im Jahr 1999 – erneut in eure Herzen gruseln. Euch erwartet: Der Ausbruch des T-Virus, Nemesis und natürlich eine knackige Kampagne sowie der asymmetrische Mehrspieler-Modus Resistance.

Ghost of Tsushima

Erscheinungstermin: 2020

Genre: Action-Adventure

Mit „Ghost of Tsushima“ arbeitet Sucker Punch („Infamous“) an seinem größten Spiel bisher. Das Samurai-Abenteuer entführt euch ins mittelalterliche Japan, welches ihr mit dem Samurai Jin erforschen und von finsteren Bedrohungen befreien müsst. Jin ist auch bekannt als „The Ghost“ und verfügt über spezielle Fertigkeiten, die ihr im Verlauf des Spiels freischaltet.



Freut euch also auf knackige Schwertkämpfe und vor allem auf brillante Grafik. Ärgster Konkurrent für „Ghost of Tsushima“ dürfte übrigens das ebenfalls 2020 erscheinende „Nioh 2“ werden, welches allerdings ein deutlich Fantasy-lastigeres Setting bietet.

Elden Ring

Erscheinungstermin: 2020

Genre: Action-Rollenspiel

Wann erscheint „Elden Ring“, das neuste Spiel der „Dark Souls“-Macher von From Software? Als relativ sicher gilt, dass das Action-Rollenspiel noch 2020 kommen wird. Gerüchte besagen, dass es bereits im Juni 2020 soweit sein könnte. Was uns alle dann bei „Elden Ring“ erwartet, ist bislang noch nicht klar. Es handelt sich wohl erneut um ein Dark-Fantasy-Abenteuer in einer offenen Spielwelt.

Spannend: Neben „Dark Souls“-Mastermind Hidetaka Miyazaki arbeitet auch „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin an dem Spiel. Alles andere als ein packendes Fantasy-Epos wäre also eine Enttäuschung.

Marvel’s Avengers

Erscheinungstermin: 04. September 2020

Genre: Action

Ein Mal in den Iron-Man-Anzug schlüpfen oder Thors Hammer schleudern. In „Marvel’s Avengers“ bekommt ihr in diesem Jahr – wenn auch mit ein wenig Verspätung – Gelegenheit dazu. Das von Crystal Dynamics entwickelte Actiongame verfolgt eine alternative Geschichte als Comics und Filme. Das Spiel unterteilt sich in Story und Helden-Missionen inklusive Koop-Funktionalität.

Für Tiefe sorgen Rollenspielelemente wie freischaltbare Outfits, aber auch Charakterfertigkeiten, mit denen ihr eure Kämpfer anpasst. Wer übrigens nicht genug Marvel-Helden in seinem Leben haben kann, dem empfehlen wir das ebenfalls 2020 erscheinende „Iron-Man VR“.

Watch Dogs: Legion

Erscheinungstermin: 2020

Genre: Action

Hacken, kämpfen, schleichen – Auch „Watch Dogs: Legion“ baut auf diesen beliebten Grundpfeilern auf. Allerdings weitet das Ubisoft-Abenteuer die Spielideen seiner Vorgänger noch weiter aus. Denn in dem Action-Adventure übernehmt ihr jeden in der Stadt herum streunenden NPC und könnt ihn für eure Zwecke verwenden.

Schließlich baut ihr den Widerstand auf, um gegen die alles kontrollierende Obrigkeit in dem futuristischen London aufzubegehren. Besonders interessant: Ihr könnt die offene Spielwelt auch mit bis zu drei Freunden erforschen und Missionen absolvieren.

Final Fantasy VII Remake

Erscheinungstermin: 10. April 2020

Genre: Rollenspiel

Nachdem Capcom so erfolgreich mit seinem „Resident Evil“-Remake war, versucht sich auch Square Enix an der Neuauflage eines Klassikers. Jedoch erscheint „Final Fantasy VII Remake“ nicht wie das Original als ein zusammenhängendes Spiel, sondern als Episodenabenteuer. Der erste Teil kommt leider erst am 10. April 2020 und spielt ausschließlich in Midgar.

Trotzdem: „Final Fantasy VII Remake“ präsentierte sich mit aufgefrischtem Kampfsystem, genialer Grafik und reichlich Spieltiefe bereits in guter Frühform und sollte ein Hit-Kandidat des Jahres 2020 werden.

DOOM Eternal

Erscheinungstermin: 20. März 2020

Genre: Shooter

Fiese Dämonen, pfeilschnelle Action und eine gnadenlos brutale Inszenierung: Das zeichnete das 2016 veröffentlichte „DOOM“ aus. Der am 20. März 2020 erscheinende Nachfolger „DOOM Eternal“ bleibt dieser Maxime treu, erweitert aber die scheinbar hirnlose Ballerei um zusätzliche Kampfoptionen und einen deutlich knackigeren Schwierigkeitsgrad. Zudem wechselt ihr in „DOOM Eternal“ häufiger den Schauplatz und kämpft nicht nur auf dem Mars, sondern auch auf der von Dämonen heimgesuchten Erde.

The Last of Us 2

Erscheinungstermin: 29. Mai 2020

Genre: Action

Das von Naughty Dog entwickelte „The Last of Us 2“ ist das vielleicht am sehnlichsten erwartete Exklusivspiel für die Playstation 4. Der Vorgänger gehört bis heute zu den besten Spielen aller Zeiten. Der Nachfolger spielt zeitlich fünf Jahre nach den Geschehnissen und sieht eine inzwischen erwachsene Ellie und einen sichtlich gealterten Joel in den Hauptrollen.

Die beiden kämpfen erneut ums Überleben in einer durch eine Pandemie heimgesuchten Welt. Spielerisch orientiert sich das Abenteuer stark am ersten Teil und verbindet Action- mit Stealth-Elementen. „The Last of Us 2“ inszeniert die Brutalität des Endzeit-Setting extrem anschaulich und kassierte dafür bereits im Vorfeld des Releases einiges an Kritik. Trotzdem: „The Last of Us 2“ wird einer DER Top-Hits des Jahres 2020 und für die Playstation 4.

Cyberpunk 2077

Erscheinungstermin: 17. September 2020

Genre: Action-Rollenspiel

Wird „Cyberpunk 2077“ wirklich der Action-Rollenspiel-Hit des Jahres? Das steht noch in den Sternen. Allerdings verschob CD Projekt RED sein Science-Fiction-Epos unlängst um ein halbes Jahr. Anstatt im April erscheint das Spiel nun erst im September. Nach „The Witcher 3 – Wild Hunt“ schraubt der polnische Entwickler an dem nächsten Top-Titel, entführt euch diesmal aber auf Basis der REDengine 4 in die Science-Fiction-Metropole Night City.

Dort seid ihr als Söldner V unterwegs und müsst euch mit allerlei zwielichtigen Gestalten herum ärgern. Wie ihr „Cyberpunk 2077“ angeht, ist bei dem First-Person-Abenteuer letztlich eure eigene Entscheidung: ob als Hacker oder vor Waffen strotzender Haudrauf – das Charaktersystem bietet allerlei Freiheiten.

More to come …

Aber mit den hier genannten Spielen ist natürlich noch längst nicht das Ende der Playstation-Fahnenstange erreicht: Titel wie „Predator: Hunting Grounds“, „Dying Light 2“, „Biomutant“ und natürlich die allerjährlichen Updates beliebter Sportspielserien erwarten euch ebenfalls. Schreibt uns gerne in die Kommentare, auf welche Titel ihr euch besonders freut und ob euch die Release-Verschiebungen eines „Cyberpunk 2077“ und „Final Fantasy VII Remake“ geärgert haben.

