Sky Children of the Light: Mit Crossplay-Unterstützung für PS4 & Switch bestätigt

Wie die Entwickler von thatgamecompany bekannt gaben, wird der bisher nur für iOS veröffentlichte Titel "Sky: Children of the Light" den Weg auf die PS4 und Nintendos Switch finden. Dabei wurde auch eine Unterstützung des Crossplay-Features in Aussicht gestellt.

Mit „Sky: Children of the Light“ veröffentlichten die „Flower“- und „Journey“-Macher von thatgamecompany im vergangenen Sommer ihr neuestes Projekt.

Nachdem „Sky: Children of the Light“ 2019 lediglich für iOS veröffentlicht wurde, bestätigte das Studio bereits vor einer ganzen Weile, dass sich darüber hinaus Umsetzungen für Android und den PC in Arbeit befinden. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen sollen auch die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch mit entsprechenden Umsetzungen bedacht werden.

Crossplay-Unterstützung in Aussicht gestellt

Einen konkreten Releasetermin bekamen die Portierungen auf die PlayStation 4 beziehungsweise Switch bisher leider nicht spendiert. Als kleines Trostpflaster wurde aber zumindest eine Unterstützung des Crossplay-Features in Aussicht gestellt. Weitere Details zu diesem Aspekt sollen zu gegebener Zeit folgen. „Sky: Children of the Light“ wird von offizieller Seite als ein „bahnbrechendes soziales Abenteuer“ beschrieben.

Zum Thema: Mosaic: Der Konsolen-Termin des Indie-Adventures steht

Euch verschlägt es nach Himmelsreich, eine animierte und fantastisch anmutende Welt. Die Welt von „Sky: Children of Light“ wartet nur darauf, von euch und euren Freunden erkundet zu werden. Im Himmelsreich kommt ihr als Kinder des Lichts an und wollt Hoffnung im trostlosen Königreich verbreiten, um die gefallenen Sterne in ihre Sternenbilder zurückzubringen.

Anbei der zur Veröffentlichung der iOS-Fassung veröffentlichte Trailer zu „Sky: Children of the Light“, der euch Eindrücke aus dem ungewöhnlichen Abenteuer aus dem Hause thatgamecompany liefert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sky: Children of the Light