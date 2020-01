The Surge 2: Soundtrack zum Action-RPG auf Spotify verfügbar

Deck13 Interactive und Focus Home Interactive haben in Partnerschaft mit den Komponisten den offiziellen Soundtrack zum Action-Rollenspiel "The Surge 2" auf Streaming-Plattformen wie Spotify veröffentlicht.

Fans von „The Surge 2“ können ab sofort den Soundtrack des Action-Rollenspiels unter anderem auf Spotify anhören. „The Surge 2“ ist für PS4, Xbox One und PC bereits erhältlich. Der Kraken DLC wurde am 16. Januar 2020 für den Titel veröffentlicht.

Wie Deck13 Interactive und Focus Home Interactive in Partnerschaft mit den Komponisten Helge Borgarts und Thomas Stanger (BowsToHymns) enthüllt haben, umfasst der Soundtrack 31 Titel. Darunter befinden sich auch das Haupttheme von Markus Schmidt sowie Tracks von Stumfol und Talla 2XLC.

Auch die speziell für den kürzlich veröffentlichten „Kraken“-DLC komponierten Tracks sind im Soundtrack enthalten. Die Titelübersicht und einen eingebetteten Spotify-Player findet ihr weiter unten im Artikel.

Die Handlung von „The Surge 2“ ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt, in der die Erde kurz vor ihrem Ende steht. Diese düstere Vision der Zukunft, in der die Entwicklung der Technologie, der Gesellschaft und der Beziehung der Menschen zur Umwelt zu einem dekadenten Zustand der menschlichen Zivilisation geführt hat, soll auch im Soundtrack widergespielgelt sein.

Passend zum kürzlich erschienenen „The Kraken“-DLC veröffentlichten Deck13 und Focus Home Interactive in der vergangenen Woche außerdem die sogenannte Premium Edition zu „The Surge 2“. Diese beinhaltet Neben dem „The Surge 2“-Basisspiel auch alle bisher veröffentlichten Download-Inhalte.

The Surge 2: Soundtrack

01 – Main Theme (Markus Schmidt)

02 – Plane Crash (BowsToHymns)

03 – Infiltration (BowsToHymns)

04 – Detention Section (BowsToHymns)

05 – Detention Commander (Markus Schmidt)

06 – City Harbour (BowsToHymns)

07 – City Exploration (BowsToHymns)

08 – District Lord (Markus Schmidt)

09 – Harbour Cult (BowsToHymns)

10 – To live and die (Markus Schmidt)

11 – Dangerous Harbour (BowsToHymns)

12 – Government District (BowsToHymns)

13 – Eat This (BowsToHymns)

14 – High Priestess (Markus Schmidt)

15 – City Destruction (BowsToHymns)

16 – Powerplant (BowsToHymns)

17 – Nano Monsters Ahead (Markus Schmidt)

18 – Power Station Riot (BowsToHymns)

19 – University (BowsToHymns)

20 – Transhuman (Markus Schmidt)

21 – The Wall (BowsToHymns)

22 – Battle Riot (Markus Schmidt)

23 – The Escape (feat. Alina Lesnik) (BowsToHymns)

24 – Underground (BowsToHymns)

25 – Black Market (BowsToHymns)

26 – End Credits (Markus Schmidt)

27 – Kraken Electro Grunge (DLC Bonus Track) (BowsToHymns)

28 – Calm Kraken Grunge (DLC Bonus Track) (BowsToHymns)

29 – 29 Kraken Boss Fight (DLC Bonus Track) (BowsToHymns)

30 – Prisoner (Stumfol)

31 – Exodus Finished (Talla 2XLC)

