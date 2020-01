Dragon Ball Z Kakarot: Kostenloses Content-Update mit Zeitmaschine und mehr im Anflug

In der vergangenen Woche veröffentlichten Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von CyberConnect2 das Action-Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“ für die Konsolen und den PC.

Wie der japanische Publisher bekannt gab, wird aktuell die Veröffentlichung eines neuen Content-Updates vorbereitet, das in den kommenden Tagen in Form eines kostenlosen Downloads erscheinen wird. Einen konkreten Releasetermin nannte Bandai Namco Entertainment zwar nicht, ging aber zumindest auf die Inhalte ein, die im Rahmen des neuen Updates geboten werden.

Zum einen dürft ihr euch auf ein brandneues Feature freuen: Die Zeitmaschine. Mit dieser wird es euch laut offiziellen Angaben ermöglicht, zu früheren Handlungssträngen zurückzukehren und möglicherweise verpasste Nebenaufgaben und Geschichten abzuschließen. Darüber hinaus wird uns eine neue Sub-Quest in Aussicht gestellt.

In der besagten Quest unterstützt ihr Arale und Gatchan. „Helfe Arale und Gatchan in einer neuen Sub-Quest und erhalte Zugang zur Zeitmaschine, um zu früheren Handlungsbögen zurückzukehren und die verpassten Sub-Quests zu komplettieren“, so Bandai Namco Entertainment zum neuesten Update.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und bietet euch die Möglichkeit, die komplette „Dragon Ball Z“-Saga in Videospielform zu erleben. Darüber hinaus sollen im Zuge der Nebenquests offene Fragen Fans beantwortet werden.

