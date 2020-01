Mega Man Zero/ZX Legacy Collection: „Chosen Ones“-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

Mit der „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ hat der japanische Publisher Capcom eine weitere Retro-Sammlung rund um die Abenteuer des Blauen Bombers in Arbeit.

Nach einer recht kurzfristigen Verschiebung ist die „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ für eine Veröffentlichung Ende des kommenden Monats vorgesehen. Um die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, bedachte uns Capcom heute mit dem „Chosen Ones“ genannten Trailer zur Retro-Sammlung. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die sogenannten Biometalle.

Auf der Suche nach lebendigen Relikten

Bei den Biometallen handelt es sich laut offiziellen Angaben um lebende Relikte, mit denen nur wenige Auserwählte interagieren können. Die „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ wird hierzulande ab dem 25. Februar 2020 für die Xbox One, den PC, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich sein.

An Bord befinden sich die sechs Klassiker „Mega Man Zero“, „Mega Man Zero 2“, „Mega Man Zero 3“ „Mega Man Zero 4“, „Mega Man ZX“ und „Mega Man ZX Advent“, die sowohl grafisch als auch spielerisch überarbeitet wurden. Darüber hinaus sind verschiedene neue Features wie beispielsweise ein Casual-Modus für Anfänger an Bord.

Anbei der neueste Trailer zur „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“.

