One Piece Pirate Warriors 4: DLC-Charakter-Pass und Vorbesteller-Boni enthüllt

„One Piece: Pirate Warriors 4“ nähert sich der Veröffentlichung. Passend zum Launch in mehreren Wochen wurden die Produkteinträge der digitalen Version überarbeitet. Und sie enthüllen ein Detail, das bisher nicht in dieser Form kommuniziert wurde.

Gelistet wird neuerdings eine „Digital Deluxe Edition“ von „One Piece: Pirate Warriors 4“, die mit einem Charakter-Pass bestückt ist. Dieser umfasst wiederum neun Charaktere, die als DLC-Kämpfer in das Spiel finden. Um welche Charaktere es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Hinzu kommt ein Bonus zur vorzeitigen Freischaltung von Charlotte Katakuri.

Vorbesteller-Boni enthüllt

Zudem lässt sich den Produkteinträgen entnehmen, dass Vorbesteller mit „Dynasty Warriors“-Kostümen für Trafalgar Law und Boa Hancock belohnt werden. Außerdem erhalten sie einen Bonus für die frühe Freischaltung der Vinsmoke Brothers. Die vergleichbaren Retail-Fassungen dürften ähnlich ausgestattet sein.

Den Angaben von Bandai Namco Entertainment zufolge umfasst „One Piece: Pirate Warriors 4“ die Kernkomponenten des Musou-Genres und ermöglicht den Spielern, mit ihren Lieblingscharakteren unzählige Feinde zu besiegen. Behilflich sind dabei verschiedene Angriffskombinationen und Musou-Attacken.

+++ One Piece Pirate Warriors 4: Vier kooperative Online-Modi angekündigt +++

Etwas Geduld ist noch gefragt: „One Piece: Pirate Warriors 4“ wird in Nordamerika und Europa am 27. März 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch auf den Markt kommen. Weitere Details zum neusten Bandai Namco-Spiel findet ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

Mehr zu One Piece Pirate Warriors 4

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu One Piece: Pirate Warriors 4