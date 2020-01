Blackbird Interactive: Homeworld 3-Macher arbeiten an neuer Sci-Fi-Marke

Der Publisher Focus Home Interactive und das Entwicklerstudio Blackbird Interactive haben die Entwicklung einer neuen Sci-Fi-Spiele-IP bestätigt. Eine Ankündigung mit ersten Details des neuen Spiels der „Homeworld 3“-Macher soll im kommenden Monat erfolgen.

Neue Sci-Fi-Marke der Homeworld 3-Macher

In der aktuellen Ankündigung der Spielankündigung wird bereits verraten, dass das neue Projekt einer komplett neuen IP mit Sci-Fi-Setting angehören wird. Die ersten Details sollen im Rahmen der PAX East enthüllt werden. Die Messe findet vom 27. Februar bis zum 1. März 2020 statt.

„Blackbird Interactive arbeitet derzeit intensiv an dem kürzlich angekündigten Homeworld 3 sowie an einer Reihe weiterer Titel. Das neue Projekt von Blackbird in Partnerschaft mit Focus Home Interactive ist das Produkt eines engagierten und leidenschaftlichen Teams, das hart an der Entwicklung eines innovativen Spiels auf der Grundlage einer brandneuen IP gearbeitet hat.“

Auch wenn genauere Details noch auf sich warten lassen, so haben die Macher von Blackbird Interactive und dem Focus Home Interactive bereits ein Releasefenster ins Auge gefasst. Das neue Spiel soll demnach schon später in diesem Jahr veröffentlicht werden. Es ist allerdings noch nicht bekannt, auf welchen Plattformen der Titel erscheint.

