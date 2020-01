Doom Eternal: Die ersten drei Level haben mehr Inhalt als der gesamte Vorgänger

Bethesda und id Software liefern mit dem kommenden „DOOM Eternal“ offenbar ein sehr viel größeres Spiel ab, als mit dem 2016 veröffentlichten Vorgänger. Bereits im vergangen August bestätigte der Executive Producer Marty Stratton eine Spielzeit von rund 20 Stunden.

Viel mehr zu sehen als im Vorgänger

Der Creative Director Hugo Martin ging inzwischen etwas genauer ins Detail. Laut seiner Aussage gibt es in den ersten zwei oder drei Levels von „Doom Eternal“ bereits mehr zu sehen als im gesamten Vorgänger. Aber auch wenn das 2016 veröffentlichte „Doom“-Reboot etwas kürzer war, so konnte es mit hoher Qualität überzeugen.

Kann id Software die Qualität bei dem viel größeren Spielumfang beibehalten, werden sich nun die Fans fragen. Offenbar gibt sich das Entwicklerteam dafür größte Mühe. Nicht zuletzt profitiert der Titel von der Verschiebung, betonte der Executive-Producer Marty Stratton. Weiter bestätigte Martin, dass die Spieler auch in der kommenden Fortsetzung ihre Macht-Fantasien ausleben können.

Vorschau: DOOM Eternal drei Stunden angespielt: Was taugt der Höllen-Shooter?

Bereits im dritten Level sollen die Spieler ihre große Stärke unter Beweis stellen können, während sie es mit zahlreichen Feinden gleichzeitig aufnehmen. Er vergleicht die Szene mit Bruce Lee, der in den Dojo geht, um gleichzeitig 30 Gegner auszuschalten. Hugo Martin sagte:

„Der Spaß besteht darin, es zu beherrschen, denn diese Machtphantasie, die werdet ihr euch verdienen… das Spiel lässt euch es einfach zur Schau stellen. Der dritte Akt des Spiels ist wie: ‚Okay, mal sehen, wie du dich machst‘. Es ist wie Bruce Lee, der in das Dojo geht und sagt: ‚Ich werde 30 Kerle vernichten‘.“

Zum Thema: Doom Eternal: Plattforming-Elemente sollen für Abwechslung sorgen – Qualität profitierte von der Verschiebung

Bis ihr selbst wieder in die Rolle des Doom Slayers schlüpfen könnt, dauert es nicht mehr allzu lange: „DOOM Eternal“ erscheint am 20. März 2020 auf PS4, Xbox One, PC und Google Stadia. Eine Version für Nintendo Switch soll etwas später im Jahresverlauf folgen.

„Zerfetzen Sie mit Ihren mächtigen Waffen und bekannte Dämonen und besuchen Sie dabei unglaubliche, noch nie zuvor gesehene Welten“, heißt es in der Spielbeschreibung.

Und weiter: „Als Doom Slayer kehren Sie auf die Erde zurück, die von Dämonen überrannt wurde. Drehen Sie alle Regler auf Anschlag, entdecken Sie die Ursprünge des Slayers und führen Sie seine Mission fort, alles zu metzeln und zu schnetzeln bis nichts mehr steht – getreu dem Motto: ‚Raze Hell‘.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Doom: Eternal