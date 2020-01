Silent Hill: Reboot und ein neues Episoden-Projekt in Arbeit?

Auch wenn es in den vergangenen Jahren recht still um die „Silent Hill“-Reihe wurde, machte in den letzten Monaten immer wieder das Gerücht die Runde, dass Konami eine Rückkehr der beliebten Horror-Marke vorbereiten könnte.

Aktuellen und bisher unbestätigten Berichten zufolge soll Konami derzeit gleich mehrere neue Projekte auf Basis der „Silent Hill“-Marke vorbereiten. Zum einen ist von einem Reboot die Rede, mit der der Reihe neues Leben eingehaucht werden soll. Nummer Zwei im Bunde ist laut den Angaben ein Episoden-Titel im Stil klassischer Telltale-Adventure.

Der Markenschutz wurde im September 2019 erneuert

Konami selbst wollte sich zu den aktuellen Gerüchten um die Zukunft der „Silent Hill“-Marke bisher nicht äußern. Allerdings entschloss sich das japanische Unternehmen bereits im August des letzten Jahres dazu, den Markenschutz an „Silent Hill“ zu erneuern. Im Dezember 2019 wurde zudem berichtet, dass Konami und Hideo Kojima ihre damaligen Differenzen beseitigten.

Silent Hill: Hideo Kojima und Konami bereiten neues Spiel vor – Gerücht

Dies wiederum soll dazu geführt haben, dass Konami die „Silent Hill“-Marke beziehungsweise den Reboot Hideo Kojima und seinem Studio Kojima Productions anvertraute. In diesem Monat hingegen wies Masahiro Ito, der Monster-Designer hinter der „Silent Hill“-Reihe, darauf hin, dass er mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat, das „hoffentlich nicht eingestellt wird“.

Könnte es sich dabei in der Tat um ein neues „Silent Hill“ handeln? Warten wir die Entwicklung der kommenden Wochen und Monate ab.

franchise, the other an episodic TellTale/Until Dawn-style game to go alongside the reboot. I don’t know anything more than that though, but I sure do hope Konami’s given it the appropriate budget and found the right developer to make those games succeed. — AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 21, 2020

Resident Evil stuff I am very certain on. Silent Hill I’m less so, not in that their existence exists, I can validate what I said definitely happened. But I don’t know anything about the development, I’ve known about these two SH games for like two years now, and as I don’t know — AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 21, 2020

