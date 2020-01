The Witcher – Nightmare of the Wolf: Hinweise auf einen möglichen Animationsfilm aufgetaucht

Könnte hinter den Kulissen an einem Animationsfilm mit dem Namen "The Witcher: Nightmare of the Wolf" gearbeitet werden? Ein Eintrag der "Writers Guild of America"-Datenbank lässt es vermuten.

Wie sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, könnte in Kürze die Produktion der zweiten Staffel zu Netflix-Serie von „The Witcher“ anlaufen.

Allem Anschein nach könnte es mit der zweiten Staffel der Netflix-Serie allerdings noch nicht getan sein. Stattdessen machen in diesen Stunden Gerüchte um ein weiteres Projekt rund um die Abenteuer des Hexers Geralt von Riva die Runde. Für die aktuellen Spekulationen sorgt ein Eintrag der „Writers Guild of America“-Datenbank, der sich entnehmen lässt, dass möglicherweise an einem Film zu „The Witcher“ gearbeitet wird.

Animationsfilm im Bereich des Möglichen

Das besagte Projekt trägt den Namen „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ und wurde in der Datenbank von Beau DeMayo entdeckt. DeMayo zeichnete als Auto für die dritte Folge der Netflix-Serie von „The Witcher“ verantwortlich. Diese rückte das Schicksal einer Striege in den Mittelpunkt und fiel recht düster aus. Könnte es sich bei „Nightmare of the Wolf“ also um einen düsteren Animationsfilm zu „The Witcher“ handeln?

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts. Allerdings wies Tomek Baginski, der Executive-Producer hinter der „The Witcher“-Serie auf Netflix, im Interview mit IGN Polen bereits in der Vergangenheit darauf hin, dass ein Projekt dieser Art definitiv in Betracht gezogen wird.

Zumal die „The Witcher“-Serie auf Netflix einen erfolgreichen Start feierte und weltweit bereits von 76 Millionen Abonnenten angeschaut wurde. Angesichts dieses Erfolges dürften weitere Projekte nur eine Frage der Zeit sein.

