Housemarque: Größtes Projekt bisher steht kurz vor der Ankündigung – Ein PS5-Titel?

Das für Spiele wie „Dead Nation", "Super Stardust HD", "Alienation" oder "Resogun" bekannte Studio Housemarque arbeitet derzeit an dem größten und ehrgeizigsten Projekt des Studios bisher. Es könnte sich dabei um einen PS5-Titel handeln.

Das Finnische Entwicklerstudio Housemarque feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum. Mit einer aktuellen Meldung zu dieser Gelegenheit hat das Studio zudem interessante Hinweise auf das nächste Projekt verraten.

Größtes und ehrgeizigstes Projekt bisher

Demnach arbeitet man bei Housemarque derzeit mit einem noch nicht benannten Partner am bisher „größten und ehrgeizigsten Titel“ des Studios. Das Spiel befindet sich seit inzwischen fast drei Jahren in der Entwicklung und soll in den kommenden Monaten genauer vorgestellt werden.

Da das Projekt inzwischen in die Vollproduktion eingestiegen ist, hat man alle anderen Projekte, darunter auch die Entwicklung von „Stormdivers“, auf Eis gelegt. Bei der Produktion erhält das Team volle Unterstützung des noch nicht benannten Partners. Auf der offiziellen Seite heißt es dazu:

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir im Laufe der letzten Jahre von unserem Partner eine erstaunliche Unterstützung erhalten haben, und diese Unterstützung ist kontinuierlich auf monatlicher Basis gewachsen.“

Ein PS5-Titel in Entwicklung?

Die frühere Beziehung zu Sony und Besuche von Sonys Shuhei Yoshida bei Housemarque lassen Vermuten, dass es sich bei dem neuen Spiel um einen PS5-Titel handeln könnte. Möglicherweise entwickelt das Studio sogar einen PS5-Launch-Titel.

Zum Thema: Housemarque: Übernahmekandidat für Sony? – Shuhei Yoshida zu Besuch in Finnland

Klar ist jedenfalls, dass sich die Entwickler von Housemarque sicher sind, dass sie ihre „Fans mit dem neuen Spiel angenehm überraschen werden.“ Weiter verrät das Studio:

„Wir haben noch nie etwas in dieser Größenordnung geliefert. Die Zeit rückt immer näher, wenn unser Publishing-Partner offenbaren wird, woran wir arbeiten, und danach kommt die Veröffentlichung. Dieses Jahr wird voller aufregender Überraschungen sein, und wir können es kaum erwarten, sie mit euch allen zu erleben!“

Ende 2018 teilte man mit: Housemarque: Startet in die Triple-A-Entwicklung

In den vergangenen Jahren brachte Housemarque unter andrem Spiele wie „Dead Nation“ (PS3/2010), „Super Stardust Delta“ (Vita/2012), die „Dead Nation: Apocalypse Edition“ (PS4/2014), „Alienation“ (PS4/2016) oder „Nex Machina“ (PS4/PC 2017) hervor. Fans des Studios sind also vor allem im PlayStation-Lager zu finden.

