Kingdom Hearts 3: Re Mind ab sofort für PS4 erhältlich

Square Enix erinnert daran, dass für „Kingdom Hearts 3“ die sogenannte „Re Mind“-Erweiterung veröffentlicht wurde. Das gilt zunächst für die PS4-Version. Xbox One-Spieler müssen sich einige Wochen länger gedulden und erhalten die Erweiterung am 25. Februar 2020 nachgereicht.

Habt ihr „Kingdom Hearts 3“ abgeschlossen, könnt ihr in „Re Mind“ zusammen mit Sora eine neue, spielbare Episode meistern. Darin erlebt Sora die Kämpfe seiner Freunde aus deren Perspektive und ist damit beschäftigt, neue Wahrheiten aufzudecken.

Bosskämpfe und weitere Herausforderungen

Als Spieler könnt ihr euch im Verlauf der neuen Herausforderung mehreren Bosskämpfen stellen, darunter 13 Gefechte in der „Limitcut Episode“ und ein Bosskampf in der „Geheimen Episode“. Mit dabei sind außerdem neue Features wie die Diashow und das Premium-Menü, das verschiedene Schwierigkeitsgrade und Spielherausforderungen enthält.

„Re Mind“ ist unter anderem in einem Paket mit Konzertaufnahmen verfügbar. Es umfasst Aufnahmen des Orchesterkonzerts „Kingdom Hearts – World of Tres“ vom 30. November 2019 in Osaka.

Square Enix gab heute ebenfalls erste Informationen zum neuen „Kingdom Hearts“-Projekt für Mobilgeräte bekannt. Euch erwartet damit eine eigenständige Geschichte, in deren Mittelpunkt der geheimnisvolle, junge Xehanort steht. Weitere Informationen dazu erfahrt ihr in dieser Meldung.

