PS4-Deal im PSN: Für 49 Cent könnt ihr in die Landwirtschaft einsteigen

Besonders gut gelungen ist die Landwirtschaftssimulation „Real Farm“ wahrlich nicht. Falls ihr dennoch einen Blick darauf werfen möchtet, werdet ihr im PlayStation Store besonders günstig fündig. Kaufen könnt ihr den Titel dort bis zum 6. Februar 2020 für schlappe 2,49 Euro. Doch es geht noch günstiger. Seid ihr Mitglied beim Abodienst PlayStation Plus, dann bezahlt ihr für „Real Farm“ nur 49 Cent.

Wie erwähnt: Erwartet nicht zu viel. In den Bewertungen wird der Titel teilweise zerrissen. Auf Amazon schreibt beispielsweise ein Käufer: „Nein, Nein, Nein. So ein Spiel darf nicht veröffentlicht werden. Und dann auch noch dafür die Preise zu verlangen, die der Marktführer in Anspruch nimmt, ist einfach eine bodenlose Frechheit.“

Ein anderer Käufer kann die Kritik nicht verstehen: „Mal ganz ehrlich: Ich glaub nicht, dass das Spiel das Problem ist, sondern die Spieler.

Ich kann verstehen, wenn es jemandem nicht zusagt, ist halt wie bei allen anderen Dingen auch Geschmackssache. Aber zu sagen, dass das Spiel schlecht sei, ist schon ne Frechheit.“

Doch auch auf Metacritic dominieren die negativen Wertungen. Falls ihr dennoch einen Blick riskieren möchtet: Die 49 Cent dürften verschmerzbar sein.

Der Titel trat damals in Konkurrenz mit „Pure Farming 2018“ von Techland und dem „Landwirtschafts-Simulator 17“, der als Platinum Edition veröffentlicht wurde. Vor allem die Spiele der „Landwirtschafts-Simulator“-Reihe gelten als bessere Alternative.

Weitere Rabatte im PlayStation Store

Sollte „Real Farm“ so gar nicht euer Interesse wecken, dann schaut euch den neusten Sale im PlayStation Store an, in dessen Rahmen unzählige Spiele deutlich im Preis gesenkt wurden. Weitere Details findet ihr hier.

In der selben Meldung wird auch das Angebot der Woche thematisiert, das sich an Fans von Rennspielen richtet.

