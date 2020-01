Captain Tsubasa Rise of New Champions: Erste Gameplay-Videos zum Arcade-Fußballspiel

Mit einigen Gameplay-Videos können wir heute einen ersten genaueren Blick auf Spielszenen aus dem kürzlich angekündigten Arcade-Fußballspiel "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" werfen.

Während sich „FIFA“ und „PES“ als Fußball-Simulationen verstehen, offenbart sich das kürzlich angekündigte „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ als Arcade-Fußballspiel, das mehr Action verspricht. Dabei basiert die Aufmachung und die Handlung natürlich auf der 1981 gestarteten Manga-Serie, die weltweit viele Fans hat.

Bandai Namco verspricht mit dem Titel eine moderne Grafik im Anime-Stil mit realistischen Effekten sowie Arcade-Fußball-Gameplay mit Supermoves und zugänglicher Steuerung. Wie das dann auf dem Bildschirm aussehen soll, zeigen einige aktuelle Gameplay-Videos.

Erstes Gameplay-Material gesichtet

Die weiter unten eingebundenen Videos von GameSpot, IGN und JeuxActu zeigen umfassende Spielszenen, in denen anscheinend komplette Matches zu sehen sind. Entsprechend können wir auch einige der Supermoves in Aktion sehen. Diese werden offenbar mit kurzen Zwischensequenzen entsprechend in Szene gesetzt.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ wird derzeit für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC entwickelt. Die Veröffentlichung soll noch 2020 erfolgen. Ein genauer Releasetermin ist allerdings noch nicht bekannt.

