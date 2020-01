Monster Hunter World: Fest der Dankbarkeit und Astral-Fest laden zum Feiern ein

Ab sofort kann man in "Monster Hunter World" neue Festlichkeiten erleben. Neben dem Fest der Dankbarkeit können sich die Spieler in den nächsten drei Wochen auch mit dem Astral-Fest beschäftigen.

Capcom hat am heutigen Freitag, den 24. Januar 2020 ein neues zeitlich limitiertes Event in dem Action-Rollenspiel „Monster Hunter World“ an den Start gebracht. Demnach kann man in Seliana das Astral-Fest feiern, während in Astera das Fest der Dankbarkeit zur Verfügung steht. Beide Feste können bis zum 14. Februar 2020 um 0:59 Uhr genutzt werden.

Es ist Zeit zum Feiern

Zur Feier des zweijährigen Geburtstages von „Monster Hunter World“ hat sich Capcom auch einige saisonale Event-Aktivitäten und Inhalte einfallen lassen. Folgende Inhalte kann man während der Festlichkeiten erwarten:

Dekorrüstung! Schließe zeitlich begrenzt verfügbare Event-Quests während saisonaler Events ab, um Materialien zu erhalten, mit denen du spezielle Dekorrüstungen herstellen kannst!

Mehr Anmeldeboni Superglück-Gutscheine wurden auf drei pro Tag erhöht und Anmeldeboni enthalten Dankbarkeit-Tickets und Astral-Tickets!

Täglich neue Begrenzte Beutezüge! Schließe Begrenzte Beutezüge ab, um Dankbarkeit-Tickets, Dankbarkeit-Feuerwerk, Astral-Tickets und Schneemänner zu erhalten!

Rabatte bei Einrichtungen in der Basis!

Neue Wildexpertin-Kostüme sind für eine begrenzte Zeit verfügbar!

Besondere Mahlzeiten sind in der Kantine der Versammlungsstätte verfügbar!

Neue Poogie-Kleidung sowie Gildenkarten-Titel, -Hintergründe und -Posen!

Haufenweise Event-Quests verfügbar! Fast alle vorherigen Event-Quests werden wieder verfügbar gemacht. Einen Zeitplan für die Event-Quests kann man hier finden.



Im Astral-Fest kann man VIP Astral-Tickets aus der niedrigstufigen Jägerhilfe-Belohnung oder der Besonderen Belohnung aus Meisterrang-Quests und -Expeditionen erhalten. Schließlich gibt es einige Talismane und Dekorrüstungen, die man sich nur mit VIP Astral-Tickets schmieden kann. Wenn man mit einem Schneemann interagiert, kann man auch Schneebälle erhalten, die man auf andere Spieler werfen kann.

Beim Fest der Dankbarkeit kann man sich wiederum Dankbarkeits-Tickets verdienen, um mit ihnen besondere Rüstungen und Waffen zu schmieden. Das Rüstungsset „Galaanzug“, das Superstar- sowie das Superstar-Set α, die Lanze der Fünften, das Rüstungsset „Totenkopf“, das Rüstungsset „Kulu-Ya-Ku“ und das Rüstungsset „Käfer“ können hergestellt werden.

Weitere Informationen zum Event kann man auf der offiziellen Seite entdecken.

