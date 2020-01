Need for Speed Heat: Januar-Update mit Lenkrad-Unterstützung, Chat-Rad, Cheat und mehr

"Need for Speed Heat" erhält in Kürze ein neues Update mit Lenkrad-Unterstützung. Die Aktualisierung hat aber noch mehr zu bieten, darunter eine kostenpflichtige Freischaltung aller Geheimnisse.

Ghost Games hat verraten, was Besitzer von „Need for Speed Heat“ mit dem Januar-Update erwarten können. Veröffentlicht werden soll die Aktualisierung am 28. Januar 2020.

Zu den großen Neuerungen zählt die Unterstützung von Lenkrädern. Das Unternehmen führte laut der eigenen Aussage zahlreiche Tests durch, konnte aber nicht jedes einzelne Lenkrad auf dem Markt überprüfen. Solltet ihr keines der folgenden Modelle besitzen, dann macht euch ein Versuch etwas klüger.

Getestete und kompatible Lenkräder

Thrustmaster T300RS (PS4, PC)

Thrustmaster TX (Xbox, PC)

Thrustmaster T150 (PS4, PC)

Thrustmaster TMX (Xbox, PC)

Logitech G29 (PS4, PC)

Logitech G920 (Xbox, PC)

Fanatec CSL Elite Racing Wheel (PS4, PC, XB1)

Achtet darauf, dass ihr euer Equipment anschließt, bevor ihr das Spiel startet. Zudem sollt ihr sicherstellen, dass euer Lenkrad eurem Benutzerprofil zugewiesen ist.

Kostenpflichtiger Cheat

Ein weiterer Bestandteil des neuen Updates von „Need for Speed“ sind die „Schlüssel zur Karte“. Damit könnt ihr die Geheimnisse von Palm City kostenpflichtig aufdecken. Bei einem Echtgeldkauf werden sofort alle Locations auf der Karte des Spiels angezeigt, darunter Sammlerstücke, Aktivitäten und Tankstellen.

Ghost Games schreibt dazu: „Es werden keine Aktivitäten abgeschlossen oder Street-Art-Objekte für euch gesammelt. Die Standorte werden jedoch bekannt gegeben. Ihr müsst nicht eure Geschwindigkeit drosseln, um alles zu erkunden. Außerdem habt ihr sofort Zugriff auf alle Verstecke, mit Ausnahme von einem, der durch den Verlauf der Story freigeschaltet wird.“

Neuerungen beim Chat

Auf der Grundlage des Emote-Wheels von „Need for Speed Payback“ wird ein ähnliches System in das Spiel gebracht. Anstelle von Emotes könnt ihr in der Spielsitzung vorgefertigte Nachrichten an Crew-Mitglieder und Rivalen senden.

Bittet damit die anderen Rennfahrer, euch zu folgen, fordert sie zu Rennen heraus oder macht ihnen ein Kompliment. „Jetzt könnt ihr per Knopfdruck mit Freunden kommunizieren, auch wenn Sie nicht im Voice-Chat sind“, so die Entwickler.

Weitere Verbesserungen

Hinzu kommen mit dem neuen Update für „Need for Speed Heat“ einige allgemeine Verbesserungen, die zum Teil auf Wünschen der Community basieren. Wenn ihr beispielsweise nach der Aktualisierung des Spiels durch Tankstellen fahrt, werden Lackschäden beseitigt und Kratzer entfernt.

+++ Need for Speed Heat: Launch-Woche verzeichnete höchste Spieleranzahl der Reihe dieser Konsolengeneration +++

Zudem haben einige Spieler, die manuell schalten, erwähnt, dass sie nach dem Verlassen der Garage zu häufig unbeabsichtigt zurückkehren oder eine Veranstaltung starten. Mit dem neuen Update werden die Eingaben dahingegend verändert, dass ihr die Taste für bestimmte Aktionen gedrückt halten müsst, anstatt sie nur kurz zu betätigen.

„Wir werden genauer darauf eingehen, sobald wir die umfangreichen Patchnotes mit weiteren Verbesserungen, Änderungen und Korrekturen veröffentlichen“, so Ghost Games. Das Unternehmen betonte abschließend, dass noch weitere Updates geplant sind.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Need for Speed: Heat