Star Wars – Knights of the Old Republic: Reboot oder Remake in Arbeit?

Aktuellen Gerüchten zufolge befindet sich ein Remake oder zumindest ein Reboot zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" in Entwicklung. Eine offizielle Bestätigung des Ganzen steht allerdings noch aus.

In der Vergangenheit machte immer wieder Gerüchte um einen möglichen weiteren Ableger der „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Reihe die Runde.

Nachdem es um dieses Thema in den vergangenen Monaten wieder etwas ruhiger wurde, sorgt die Website „Cinelinx“ aktuell für frische Spekulationen. Wie das Magazin unter Berufung auf zwei voneinander unabhängige Quellen berichtet, soll sich in der Tat ein Projekt auf Basis der „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Marke in Entwicklung befinden. Worum es sich dabei im Detail handelt, ist allerdings noch unklar.

Quellen sprechen sowohl von einem Remake als auch einem Reboot

Während eine der beiden Quellen von einem klassischen Remake zu spricht, das für nicht näher genannte Plattformen veröffentlicht werden soll, bringt die zweite Quelle andere unbestätigte Details in Umlauf. Wie es hier heißt, soll es sich um einen Titel handeln, der beliebte Elemente aus „Star Wars: Knights of the Old Republic“ sowie dem Nachfolger aufgreift und in sich vereint.

Des Weiteren soll der Titel an den aktuellen „Star Wars“-Kanon angepasst werden. Somit hätten wir es hier mit einer Art Reboot zu tun. Weiter möchte das Magazin erfahren haben, dass sich bei Electronic Arts weitere „Star Wars“-Titel in Arbeit befinden. Darunter ein Projekt für Switch oder ein Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von „Cinelinx“ bisher allerdings nicht.

