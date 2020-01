GDC-Umfrage: Entwickler sind mehr an der PS5 als an der Xbox Series X interessiert

Ende des Jahres kommen die PS5 und Xbox Series X auf den Markt. Entscheidend für den Erfolg einer Konsole ist nicht zuletzt die Verfügbarkeit von Spielen. Und es scheint, dass Sony auf einen breiteren Support hoffen kann. Eine Umfrage, an der rund 4.000 Entwickler teilnahmen, lässt diesen Schluss zu.

Die Umfrageergebnisse zeigten, dass mehr Entwickler daran interessiert sind, Spiele für die PlayStation 5 zu entwickeln, als für andere Konsolen – darunter die Xbox und Switch. Die Frage, an welcher Plattform die Entwickler momentan interessiert sind, beantworteten die Teilnehmer wie folgt:

PC: 50 Prozent

PS5: 38 Prozent

Switch: 37 Prozent

Mobile: 34 Prozent

VR-Headsets: 27 Prozent

Xbox Series X (Project Scarlett): 25 Prozent

PS4 (Pro): 18 Prozent

Xbox One (X): 16 Prozent

Einige Studios arbeiten an Next-Gen-Spielen

In der GDC-Umfrage wurden die Entwickler auch gefragt, ob sie sich auf Plattformen der nächsten Generation, Plattformen der aktuellen Generation oder beides konzentrieren. Fünf Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie derzeit exklusiv für die Next-Gen-Plattformen entwickeln. 22 Prozent entwickeln momentan ausschließlich für existierende Konsolen und 34 Prozent werkeln an Spielen für erhältliche und kommende Plattformen. 39 Prozent der teilnehmenden Entwickler konnten diese Frage nicht beantworten.

Explizit auf die Next-Gen-Konsolen bezogen gehen die Zahlen gar nicht so weit auseinander: Elf Prozent der befragten Entwickler arbeiten derzeit aktiv an einem PS5-Projekt. Gleichzeitig entwickeln neun Prozent für die Xbox Series X. In Bezug auf die Erwartungen der Entwickler gaben 23 Prozent an, dass ihre Spiele auf der PS5 erhältlich sein werden. 17 Prozent erwarten, dass es ihre Projekte auf die neue Xbox schaffen.

+++ PS5 & Xbox Series X: Kein zu großer Grafiksprung zu erwarten, sagt ein Entwickler +++

Auch die VR-Plattformen wurden explizit hinterfragt. Mit 39 Prozent sind derzeit die meisten Entwickler an Oculus Quest interessiert, gefolgt von Valve Index (22 Prozent), Oculus Rift (21 Prozent) und PlayStation VR (18 Prozent).

Weitere Details und die Möglichkeit, euch den kompletten Report anzuschauen, findet ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5