PS5: Bluepoint Games möchte mit seinem neuen Projekt den visuellen Maßstab definieren

Bekanntermaßen arbeiten die Remaster- und Remake-Experten von Bluepoint Games an einem neuen Projekt für die PlayStation 5. Einer aktuellen Stellenausschreibung des Studios zufolge soll mit dem Titel der visuelle Standard auf der PS5 definiert werden.

Bereits vor einer ganzen Weile gaben die Entwickler von Bluepoint Games bekannt, dass das Studio hinter verschlossenen Türen an einem neuen Projekt arbeitet.

Womit wir es hier im Detail zu tun haben, wurde bisher zwar nicht verraten, allerdings wurde zumindest bestätigt, dass der Titel exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Wie sich einer aktuellen Stellenausschreibung von Bluepoint Games entnehmen lässt, verfolgt das auf Remaster und Remake spezialisierte Studio mit seinem PS5-Exklusiv-Projekt ambitionierte Pläne.

Der visuelle Maßstab der neuen Konsolen-Generation?

So wird angedeutet, dass Bluepoint Games an einem großen Triple-A-Projekt für die PlayStation 5 arbeitet. Weiter heißt es, dass Bluepoint Games nicht weniger als den visuellen Standard der neuen Konsolen-Generation definieren möchte. Das Studio dazu: „Unser neuestes Projekt ist das größte in unserer Geschichte und zielt darauf ab, den visuellen Maßstab für die nächste Generation von Spielhardware zu definieren.“

In den Sternen steht weiterhin, auf welchen Titel aus dem Hause Bluepoint Games sich kommende Käufer der PlayStation 5 freuen dürfen. In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass sich hinter dem Ganzen ein Remake des 2009 exklusiv für die PlayStation 3 Kult-Rollenspiels „Demon’s Souls“ befinden könnte.

Offiziell bestätigt wurden die entsprechenden Berichte bisher allerdings nicht.

