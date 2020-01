Metro Exodus: Deep Silver „leakt“ den Termin der Sam’s Story-Erweiterung

In den Monaten nach dem offiziellen Release wurde der düster Survival-Shooter „Metro Exodus“ sowohl mit Updates als auch neuen Inhalten unterstützt.

Bereits im vergangenen Jahr kündigten Deep Silver und die verantwortlichen Entwickler der 4A Studios mit „Sam’s Story“ die finale Story-Erweiterung zu „Metro Exodus“ an. Nachdem bisher in den Sternen stand, wann der DLC im Endeffekt veröffentlicht werden soll, scheint ein „Leak“ auf der offiziellen Website für Klarheit gesorgt zu haben. Wie sich einer mittlerweile wieder entfernten Grafik entnehmen lässt, wird „Sam’s Story“ am 11. Februar 2020 erscheinen.

Die Reise der Spieler endet

Mit „Sam’s Story“ wird eure Reise in „Metro Exodus“ enden. In der finalen Download-Erweiterung von „Metro Exodus“ verschlägt es euch in ein offenes und auf Vladivostok basierendes Gebiet. In den Mittelpunkt rückt der namensgebende US-Soldat Sam, der sich kurz vor dem Abwurf der Bomben in der US-Botschaft in Moskau aufgehalten hat. Sam träumt von einem Wiedersehen mit seiner Familie und würde gerne in seine Heimat zurückkehren.

Zum Thema: Metro Exodus: Hotfix 1.07/1.0.2.3 veröffentlicht – Changelog mit Details

Allerdings hat Sam über den Verbleib seiner Familie keinerlei gesicherte Informationen. Als klar wird, dass es sich bei Moskau nicht um die einzige Stadt handelt, die den Krieg überlebt hat, schöpft Sam neue Hoffnung und begibt sich auf die Reise.

„Metro Exodus“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Metro Exodus (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Metro Exodus