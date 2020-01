Nioh 2: Infos zum Koop-Modus und den Charakter-Anpassungsmöglichkeiten

„Nioh 2“ wird einige im Vergleich zum Vorgänger einige interessante Neuerungen bieten. Beispielsweise wird der Multiplayer-Modus weiter ausgebaut. Zudem wird es umfassende Anpassungsmöglichkeiten für den eigenen Spielcharakter geben. Einige frische Details wurden mit einem aktuellen Livestream (via Nioh 2: Neuer Story-Trailer und Details zu den DLCs

„Nioh 2“ wird am 13. März 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Die kürzlich durchgeführte Beta-Phase machte bereits ein großes Interesse der PS4-Spieler deutlich. Mehr als 700.000 Nutzer habe die Open-Beta heruntergeladen. Ob alle von der gezeigten Qualität überzeugt waren, werden die ersten Verkaufszahlen verraten.

Also note that when playing co-op the each player will have their own item drops, so you don't have to worry about stealing others' loots pic.twitter.com/reELcE7OYD — 黒凧 BlackKite (@bk2128) January 27, 2020

Caution when playing co-op: If your co-op gauge runs out, dead players can no longer be revived pic.twitter.com/4s8roEV0Ky — 黒凧 BlackKite (@bk2128) January 27, 2020

This wasn't in the beta: Avatar creation also lets you change individual looks for each separate Yokai Shift mode, changing horns etc pic.twitter.com/xOUDecRayC — 黒凧 BlackKite (@bk2128) January 27, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nioh 2