Patapon 2 Remastered: Termin und Trailer zur Neuauflage des Action-Rhythmusspiels

Das Action-Rhythmusspiel "Patapon 2 Remastered" hat einen Erscheinungstermin und einen Trailer erhalten. Die Veröffentlichung erfolgt noch in dieser Woche.

Sony Interactive Entertainment hatte bereits im Dezember 2017 bekanntgegeben, dass man an einer Remaster-Fassung von „Patapon 2“ arbeitet. Allerdings war es in den letzten zwei Jahren sehr still um die Neuauflage geworden. Nun haben die Verantwortlichen endlich einen offiziellen Erscheinungstermin bekanntgegeben.

Der Stamm kehrt zurück

Demnach wird „Patapon 2 Remastered“ bereits am 30. Januar 2020 zum Preis für 14,99 US-Dollar für die PlayStation 4 erscheinen. Die Neuauflage bietet eine Auflösung in 1080p sowie dynamischen 4K (auf PlayStation 4 Pro), wobei die Spieler ein weiteres Mal die farbenfrohen Patapons durch eine Reihe epischer Schlachten führen müssen.

Dabei wird es der Stamm mit einer anderen Armee und fiesen Monstern zu tun bekommen. Spielerisch wird eine Mischung aus Action- und Rhythmus-Mechaniken geboten, sodass man im Takt marschiert, angreift und verteidigt. Hunderte Missionen werden die Spieler durch lebendige 2D-Umgebungen führen, wobei man die Patapons ausrüstet, Ressourcen sammelt und den Stamm nach und nach vergrößert.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Wieder einmal befinden sich die Patapons im Krieg, und es ist deine Aufgabe als ihre geheiligte Gottheit, sie auf ihrem Feldzug durch neue, fremde Länder zu führen. Schlage auf deine heiligen Trommeln und befehle ihnen zu marschieren, anzugreifen oder zu verteidigen – du kannst sogar vernichtende Wunder bewirken.“

Mit einem neuen Trailer gewährt man uns noch einmal einen Blick auf „Patapon 2 Remastered“:



