PlayStation Network: PS4-Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store aufgelistet

Sony hat auf dem PlayStation-Blog die PS4-Neuerscheinungen der Woche enthüllt. Eine Liste verrät, was euch in den kommenden Tagen im PlayStation Store erwartet.

In dieser Woche werden wieder zahlreiche Spiele im PlayStation Store veröffentlicht. Und welche PS4-Games ihr künftig aus dem PSN laden könnt, verrät Sony mit einer umfangreichen Liste.

Schon heute landeten die ersten Neuerscheinungen im PlayStation Store. Dazu zählen verschiedene Bundles, die ihr weiter unten aufgelistet vorfindet. Am morgigen Dienstag folgt dann „Journey to the Savage Planet“, zu dem ihr in dieser Meldung die ersten Test-Wertungen und weitere Gameplay-Szenen anschauen könnt. Auch „Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition“ startet in dieser Woche im PSN.

Zu den weiteren Neuerscheinungen der Woche zählt „Warhammer Quest 2: The End Times“. Am 30. Januar 2020 erobert der Titel für die PS4 den PS Store. Einen Tag später folgen Spiele wie „Ash of Gods: Redemption“ und „Reknum“. Zudem lässt sich „Monster Energy Supercross 3“ ab dieser Woche als Special Pack vorbestellen.

Die komplette Übersicht über die Neuerscheinungen der Woche könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

PlayStation 4

Everyday Heroes Bundle – 27. Januar

Firechief Bundle – 27. Januar

Firefighters – The Simulation Platinum Bundle – 27. Januar

The Dark Eye Bundle – 27. Januar

The Giants Bundle – 27. Januar

World of Simulators Bundle – 27. Januar

Coffee Talk – 28. Januar

It Came From Space and Ate Our Brains – 28. Januar

Journey to the Savage Planet – 28. Januar

Kentucky Route Zero: TV Edition – 28. Januar

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition – 28. Januar

Smite Digital Deluxe Edition 2020 – 28. Januar

Smite Season Pass 2020 – 28. Januar

Van Helsing: Double Pack – 28. Januar

Viking Days – 28. Januar

Wired Italian Adventure Bundle – 28. Januar

Balthazar’s Dream (Release Bundle) – 29. Januar

Lode Runner Legacy – 29. Januar

Milo’s Quest – 29. Januar

Music Racer – 29. Januar

Paraiso Island – 29. Januar

Arcade Archives Tecmo Bowl – 30. Januar

Code Shifter – 30. Januar

Patapon 2 Remastered – 30. Januar

Sisters Royale – 30. Januar

The Incredible Adventures of Van Helsing III – 30. Januar

Throw Anything – 30. Januar

Warhammer Quest 2: The End Times – 30. Januar

Arc of Alchemist – 31. Januar

Ash of Gods: Redemption – 31. Januar

Heroland – 31. Januar

Monster Energy Supercross 3 – Special Edition Pre-order – 31. Januar

oOo: Ascension – 31. Januar

Reknum – 31. Januar

Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge – 31. Januar

