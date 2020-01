PS5 & Xbox Series X: The Last of Us-Entwickler möchte dieses Grafik-Detail für Next-Gen-Spiele

Während die Gaming-Community gespannt auf die Enthüllung der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X wartet, laufen bei diversen Entwicklern bereits die Vorbereitungen. Auch die Gaming-Engines werden stetig verbessert.

Ob auch der frühere Naughty Dog-Entwickler Jonathan Cooper, der an Animator an „The Last of Us“ gearbeitet hat, bereits Next-Gen-Erfahrungen gemacht hat, ist unklar. Klar scheint allerdings zu sein, dass er sich von den Next-Gen-Plattformen einiges erhofft.

Dabei steht ein Feature wie Raytracing bei ihm nicht ganz oben auf der Liste. Viel mehr würde er offenbar hoffen, dass es in Next-Gen-Spielen häufiger realistisch animierte Haare zu sehen gibt.

Auf Twitter hat er einen kurzen Videoclip veröffentlicht, mit dem er eine Neuerung in der Unreal Engine 4 zeigt, die kürzlich eingeführt wurde. Es handelt sich dabei um Echtzeit-Haar-Physik. In seinem Clip ist eine weibliche Figur mit langen Haaren zu sehen, die sich drehend durch den Raum bewegt. Dabei fliegen die Haare realistisch umher.

Everyone’s talking about raytracing but I just want next-gen to let me twirl with this hair… pic.twitter.com/CtSojcTpyn

— Jonathan Cooper (@GameAnim) January 23, 2020