Call of Duty Modern Warfare: Playlist-Update heute Abend – Deathmatch Domination und mehr

Am heutigen Abend findet in "Call of Duty: Modern Warfare" ein Playlist-Update statt. Einmal mehr werden abwechslungsreiche Spielvarianten eingeführt. Mit dabei ist unter anderem Deathmatch Domination.

Besitzer des Shooters „Call of Duty Modern Warfare“ werden in dieser Woche mit einem neuen Playlist-Update bedacht. Das lässt sich einem aktuellen Blogeintrag des Publishers Activision entnehmen. Freigeschaltet wird die Playlist-Aktualisierung an heutigen Dienstagabend gegen 19 Uhr für PS4, Xbox One und PC.

Nach der Playlist-Aktualisierung erwartet euch in „Call of Duty Modern Warfare“ unter anderem eine neue Version von Gunfight. Die 2-gegen-2-Gefechte wurden mit Änderungen beim Loadout versehen. Das heißt: Ihr erhaltet in dieser Variante beim Beginn eines Matches nicht mehr zufällig eure Waffen, sondern könnt selbst bestimmen, mit welchem Loadout ihr den Kampf starten möchtet.

Deathmatch Domination kehrt zurück

Außerdem wird mit Deathmatch Domination eine Spielvariante zurückgebracht, die ihr vielleicht aus „Call of Duty Black Ops 4“ kennt. Damit erwartet euch eine Mischung aus Team Deathmatch und Domination. Punkte werden euch nach Kills und durch das Einnehmen von Flaggenpunkten gutgeschrieben.

Auch kommt es mit dem „Modern Warfare“-Update zu Änderungen an der 24/7-Playlist. Nach der Aktualisierung seid ihr wieder in der Lage, die Map Shipment im 24/7-Format zu spielen.

Obendrauf gibt es mit dem neuen Update für „Modern Warfare“ ein Lunar New Year-Bundle, das ihr im Ingame-Shop erwerben könnt. Es umfasst unter anderem Embleme, eine Calling Card und zwei Stufenaufstiege.

+++ Call of Duty Modern Warfare: Fehler setzt Statistiken zurück – Infinity Ward arbeitet an einer Lösung +++

Infinity Ward ist kontinuierlich bestrebt, „Call of Duty Modern Warfare“ zu verbessern und neue Inhalte in den Shooter zu bringen. Erst kürzlich machte gar das Gerücht die Runde, dass mit dem Start von Season 2 die Einführung von Battle Royale vorgenommen wird. Erhältlich ist „Modern Warfare“ seid Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.

Mehr zu Modern Warfare:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare