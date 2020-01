Journey to the Savage Planet: Launch-Trailer erinnert an die heutige Veröffentlichung

Das First-Person-Action-Adventure "Journey to the Savage Planet" kann seit heute auf PC, Xbox One und PlayStation 4 gespielt werden. Passend dazu steht der obligatorische Launch-Trailer zur Ansicht bereit.

505 Games und die Typhoon Studios haben zu „Journey to the Savage Planet“ den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht. Natürlich nicht ohne Grund: Der Titel ist seit heute für PC (Epic Games Store), Xbox One und PlayStation 4 erhältlich und kann beispielsweise aus dem PlayStation Store geladen werden. Die Disk-Version könnt ihr unter anderem bei Amazon bestellen, wo rund 30 Euro fällig werden.

Erkundet einen unbekannten Planeten namens AR-Y 26

Mit „Journey to the Savage Planet“ erwartet euch laut Hersteller ein „ehrgeiziges und originelles First-Person-Adventure“, das euch in eine bunte, fremdartige Welt verfrachtet. Dort trefft ihr auf allerhand seltsame und wundersame Kreaturen.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Kindred Aerospace und werdet auf einen unbekannten Planeten namens AR-Y 26 verfrachtet, der tief in einer fiktiven, weit entfernten Ecke des Universums angesiedelt ist.

„Mit großen Hoffnungen, aber nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan, ist es ihre Aufgabe, die fremde Flora und Fauna zu erforschen und zu katalogisieren, um festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist“, so die Macher in der heutigen Pressemeldung.

Zu den Features von „Journey to the Savage Planet“ zählt ein 2-Spieler-Koop-Modus. Ihr könnt euch aber auch allein in das Abenteuer stürzen. Im Spielverlauf seid in der Lage, Werkzeuge wie eine Laserpistole, ein Raketenpack für große Sprünge, Raketenstiefel für den schnellen Abstieg und mehr zu verbessern. Dabei ist euch ein 3D-Drucker behilflich, jeglichen Weltraummüll in nützliche Gegenstände zu verwandeln.

