Nioh 2: Der Drei-Spieler-Coop im aktuellen Livestream präsentiert

Vor wenigen Tagen versprachen uns die Entwickler von Team Ninja, dass wir uns bis zum Release von „Nioh 2“ in wöchentlichen Abständen auf neue Eindrücke und Informationen zum Action-Rollenspiel freuen dürfen.

Im Rahmen eines aktuellen Livestreams ermöglichte uns das Studio einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung von „Nioh 2“ und rückte dabei unter anderem den kooperativen Mehrspieler-Modus für bis zu drei Teilnehmer (ab Minute 58) in den Mittelpunkt. Auch wenn der Stream lediglich in einer japanischen Version zur Verfügung gestellt wurde, wollen wir euch die neuen Spielszenen natürlich nicht vorenthalten.

Darüber hinaus kürten die kreativen Köpfe von Team Ninja den Gewinner des offiziellen Charakter-Design-Contests zu „Nioh 2“. Interessant ist, dass der entsprechende Charakter Naoki Yoshida, dem Produzenten und Director hinter dem Fantasy-Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV: A Realm Reborn“, nachempfunden wurde. Da Yoshida seine Zustimmung gab, wird das Charakter-Design in Form eines Presets im Charakter-Editor von „Nioh 2“ zur Verfügung stehen.

In Europa wird das Action-Rollenspiel ab dem 13. März 2020 zunächst exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein. Ob genau wie beim ersten Teil auch eine PC-Umsetzung geplant ist, verrieten Team Ninja beziehungsweise der Publisher Koei Tecmo Games bisher nicht.

Nach dem Release soll „Nioh 2“ über einen längeren Zeitraum unterstützt werden. Unter anderem sind laut offiziellen Angaben drei umfangreiche Download-Pakete geplant, die zusätzliche Waffen, exklusive Herausforderungen und natürlich neue Haupt- und Nebenmissionen mit sich bringen. Konkrete Details zu den Inhalten möchten die Entwickler zu gegebener Zeit nennen.

Fun fact: This design is actually based on Naoki Yoshida of Final Fantasy XIV fame, but apparently Yoshida-san himself is okay with it getting chosen pic.twitter.com/ylizFCVseq

— 黒凧 BlackKite (@bk2128) January 27, 2020