PS5: Markenschutz in Europa beantragt – Offizielle Enthüllung in Kürze?

Am gestrigen Montag registrierte Sony Interactive Entertainment den offiziellen Markenschutz für die PS5 in Europa. Könnte das Ganze auf eine möglicherweise bevorstehende Enthüllung der neuen Konsole hindeuten?

Auch wenn uns in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte um die möglicherweise unmittelbar bevorstehende Enthüllung der PS5 erreichten, ist nach wie vor unklar, wann im Endeffekt mit der Präsentation der Next-Generation-Konsole zu rechnen ist.

Unter Umständen könnte es aber nicht mehr allzu lange dauern. So registrierte Sony Interactive Entertainment beim Swiss Federal Institute of Intellectual Property am gestrigen Montag, den 27. Januar 2020 den europäischen Markenschutz für die PS5. Den entsprechenden Eintrag könnt ihr euch unter dem folgenden Direkt-Link zu Gemüte führen.

Gerüchte sprechen von einer Vorstellung Anfang Februar

Der Markenschutz deckt unter anderem interaktive Computersoftware, interaktive Unterhaltungssoftware, interaktive Multimedia-Spielsoftware, das Streaming von Inhalten, Geräte für Spiele, Geräte für die Wiedergabe von Daten oder Virtual Reality- und Augmented Reality-Software ab. Zuletzt hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die PS5 Anfang des kommenden Monats enthüllt beziehungsweise vorgestellt werden könnte.

Für frische Spekulationen sorgte zuletzt der für gewöhnlich gut informierte Analyst und Industrie-Insider Daniel Ahmand alias „ZhugeEx“. Dieser deutete mit einem entsprechenden Tweet an, dass die Enthüllung der PS5 am 5. Februar 2020 über die Bühne gehen könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher nicht. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen allerdings durch Sony Interactive Entertainments Markenschutzantrag in Europa.

Zu den bereits bestätigten Features der PS5 gehören eine SSD-Unterstützung, eine bisher nicht näher konkretisierte Abwärtskompatibilität, ein UHD-Laufwerk sowie eine Unterstützung von PlayStation VR. Darüber hinaus dürfen sich die Spieler über einen komplett überarbeiteten DualShock 5-Controller freuen, der mit seinen adaptiven Triggern und seinem haptischen Feedback für bisher ungekannte Spielerfahrung sorgen soll.

