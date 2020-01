Resident Evil Resistance: Mehrspieler-Spin-off gehört nicht zum offiziellen Kanon der Reihe

Mit "Resident Evil Resistance" umfasst "Resident Evil 3" ein asymmetrisches Mehrspieler-Spin-off. Wie Capcom in einem aktuellen Statement klar stellte, gehört das Spin-off nicht zum offiziellen Kanon der Reihe.

Nach dem erfolgreichen Comeback von „Resident Evil 2“ im vergangenen Jahr wird Anfang April auch „Resident Evil 3“ in Form eines Remakes veröffentlicht.

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, befindet sich mit „Resident Evil Resistance“ ein Mehrspieler-Spin-off im Lieferumfang. In einem aktuellen Interview ging der verantwortliche Produzent Peter Fabiano noch einmal auf den Multiplayer-Titel ein und wies darauf hin, dass sich dieser thematisch in die Reihe einfügt. Ein Teil des offiziellen Kanons ist „Resident Evil Resistance“ allerdings nicht.

Ein Online-Titel im Resident Evil-Universum

„Man wird sich daran erinnern, dass der japanische Titel Resident Evil 3: Last Escape war. Beide Titel haben Charaktere, die versuchen, zu entkommen, so dass es thematisch Sinn macht. Darüber hinaus wollten wir uns der Herausforderung stellen, einen Online-Titel zu entwickeln, der im Resident Evil-Universum angesiedelt ist“, führte Fabiano aus.

In Europa wird „Resident Evil 3“ ab dem 3. April 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich sein. Wie Capcom bereits im vergangenen Jahr bestätigte, wird das Remake hierzulande in einer ungeschnittenen Fassung veröffentlicht, nachdem das Original aus dem Jahr 1999 hierzulande noch mit unschönen Schnitten versehen wurde, die sich seinerzeit sehr negativ auf die Atmosphäre auswirkten.

Darüber hinaus versprach Capcom, dass die Charaktere im Zuge des Remakes überarbeitet wurden, um sie und die Geschichte des Remakes noch interessanter zu gestalten.

