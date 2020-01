System Shock: Umfassendes Gameplay der Neuauflage im Video

Die Nightdive Studios haben im Rahmen eines weiteren Pre-Alpha-Demo-Streams noch mehr Gameplay-Material und damit auch Details zum kommenden „System Shock“-Remake enthüllt.

System Shock sieht immer besser aus

Mit dem neuen Video wird deutlich, dass die Produktion weitere Fortschritte macht. Das Remake sieht besser aus als in vorherigen Präsentationen. „System Shock“ verschlägt die Spieler auf eine Raumstation, die von einer verrückt gewordenen KI gesteuert wird.

In der Präsentation wird unter anderem ein Blick auf NPCs wie Shodan gewährt. Darüber hinaus dürfen auch die Shooting und Stealth-Mechaniken genauer in Augenschein genommen werden. Da es sich aber immer noch um eine Pre-Alpha-Version handelt, gibt es auch noch diverse Bugs. Einige davon werden vom Entwickler im Video kommentiert.

Das „System Shock“-Remake dürfte sowohl für Fans des Originals als auch für alle anderen Spiele-Fans von Interesse sein. Es handelt sich schließlich um den Titel, der den Weg für ein neues Genre geebnet hat, das später unter anderem von „BioShock“ und weiteren bekannten Markten aufgegriffen wurde.

Wann „System Shock“ erscheinen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Falls ihr an dem Titel interessiert seid, könnt ihr aber bereits eure Vorbestellung für PS4, Xbox One und PC platzieren. Neben dem Remake befindet sich mit „System Shock 3“ auch noch die Fortsetzung der Reihe unter Leitung von Warren Spector in Entwicklung.

