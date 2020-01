World Down: Markenschutz beantragt – Das neue Projekt der Pokémon-Macher?

In Japan beantragten die Entwickler von Game Freak den Markenschutz für "World Down". Könnten wir es hier mit dem neuesten Projekt der "Pokémon"-Macher zu tun haben?

Im vergangenen Jahr wiesen die Verantwortlichen von Game Freak darauf hin, dass das japanische Studio zukünftig gerne an neuen Marken arbeiten würde.

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich eine neue Marke bereits bei Game Freak in Entwicklung befinden. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass Game Freak in Japan den Markenschutz an „World Down“ beantragte. Unklar ist aktuell noch, mit was wir es hier im Detail zu tun haben.

Ein Add-On zu Pokémon? Oder doch eine neue Marke?

Da sich die Entwickler von Game Freak bisher nicht zu „World Down“ äußern wollte, kann zur Zeit nur spekuliert werden, was sich hinter dem japanischen Markenschutzeintrag im Detail versteckt. Zum einen wird vermutet, dass sich hinter „World Down“ die neuste Marke von Game Freak verstecken könnte, bei der das japanische Studio eine Multiplattform-Strategie verfolgt.

Zum Thema: Little Town Hero: Das Rollenspiel der Pokémon-Entwickler kommt auf die PlayStation 4

Ebenfalls denkbar wäre natürlich, dass der Markenschutzeintrag in Japan mit „Pokémon Schwert“ und „Pokémon Schild“ in Verbindung steht. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, dürfen sich Besitzer der Rollenspiele auf zwei Erweiterungen freuen, mit denen neue Inhalte und Herausforderungen den Weg in „Pokémon Schwert“ beziehungsweise „Pokémon Schild“ finden sollen.

Sollten sich weitere Details zu „World Down“ ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: VGC

